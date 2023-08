Sui server Apple individuati riferimenti a futuri chip A19 e M5

Non abbiamo visto ancora Mac o iPadcon chip M3 e neanche iPhone con chip A17 ma ovviamente a Cupertino non dormono e a quanto pare già da ora sono al lavoro su futuri SoC che vedremo tra un anno, due anni e anche dopo.

Un utente che su Tiwtter (pardon X) si chiama “@_orangera1n” a quanto pare avrebbe individuato riferimenti a quelli che, presumibilmente, sono futuri chip Apple: “A19” e “M5“.

I nomi in questione sarebbero presunti da identificatori indicati come riferimenti a chip “A19,” “M5 Pro”, “M5 Max“, e “M5 Ultra“, lasciando immaginare Apple impegnatissima nella futura lineup di System On Chip. Riferimenti relativi a questi nomi stati individuati nel Tatsu Signing Server (TSS) di Apple, sistema sfruttato per verificare certificati ApTickets (Application Processor Ticket) che si usano con i firmware.

A detta del “leaker”, l’identificatore 0x8130 è un riferimento al chip A19; 0x6050, 0x6051 e 0x6052 dovrebbero essaere riferimenti a M5 Pro, M5 Max e M5 Ultra, indicazioni a cui è arrivato tenendo conto di precedenti pattern sfruttati per identificare chip non ufficialmente presentati.

It appears that apple has started work on the A19 and M5 Pro/Max/Ultra SOCs

Also I wonder what 0x6033/0x6034 are pic.twitter.com/C8f5vcrlFv — Ellie 🔥🌸 #DownWithRose #MollySupport #MizuSuprt (@_orangera1n) August 20, 2023

Se, come di consueto, Apple rilascerà ancora un iPhone l’anno; il modello con chip A19 dovrebbe arrivare nel 2025 (“iPhone 17”, sempre ammesso che si chiamerà ancora così). Apple dovrebbe prima di fine anno presentare il nuovo iPhone con chip A17, costruito sfruttando un nodo produttivo a 3nm che promette migliorie in termini di performance ed efficienza energetica; dopo l’A17 dovrebbero arrivare nuovi chip per Mac (M3) anche questi costruiti con tecnologia a 3nm di TSMC.

