Iliad celebra l’estate con l’offerta Flash 130

Pochi giorni fa è arrivata la eSIM ed ora iliad celebra l’inizio dell’estate con la nuova offerta Flash 130 a tempo limitato, proposta a 8,99 euro e disponibile solo fino al 6 luglio, salvo eventuali future proroghe dell’oeratore.

Oltre ai 130GB di traffico dati in Italia inclusi su reti 4G e 4G+, ma non 5G, il pacchetto include ulteriori 9GB di traffico dati in Europa. Come tutte le offerte e i piani iliad, anche la nuova Flash 130 include diversi servizi, anche segreteria, Mi richiami e funzione hotspot per condividere il collegamento internet dello smartphone con altri dispositivi.

Come per tutte le offerte Flash, anche Flash 130 è limitata nel tempo e può essere sottoscritta fino al 6 luglio. È possibile attivarla online sul sito dell’operatore, tramite le Simbox, nei 38 negozi iliad e in tutti gli iliad Corner.

Gli utenti con un’offerta iliad già attiva che lo desiderano possono cambiarla per passare a Flash 130 e aumentare così la loro disponibilità di giga. Questa nuova offerta lampo puà essere sottoscritta dagli utenti iliad con i seguenti piani: Voce, offerta iliad a 5,99€, Giga 40, Giga 50, Giga 80, Flash 100, Flash 120 e Flash 120 2023 a 7,99€.

Le altre offerte iliad

Oltre alla nuova Flash 130, qui di seguito trovate gli altri piani iliad attivi: Giga 150 con 150 GB con 5G incluso dove disponibile, minuti e SMS illimitati a 9,99€ al mese, Giga 100 da 100 GB, minuti e sms illimitati a 7,99€.

iliad Dati 300 per chi necessita di un’ampia disponibilità di connettività dati con 300 GB a 13,99€ al mese, infine l’offerta Voce, utile per chi invece non usa la connessione dati, con minuti e sms illimitati e 40 MB di traffico a 4,99€ al mese.

