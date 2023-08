I laboratori dedicati a Apple Vision Pro hanno prenotazioni scarse

A luglio Apple ha annunciato l’apertura di laboratori a Cupertino, Londra, Monaco di Baviera, Shanghai, Singapore e Tokyo, sedi dove gli sviluppatori possono già da ora testare le loro app su Apple Vision Pro e ricevere assistenza dagli ingegneri della Casa di Cupertino.

Stando a quanto riferisce Mark Gurman di Bloomberg gli sviluppatori che hanno fatto richiesta di test per i laboratori Vision Pro di Cupertino non sono molti, e risultano meno di quelli che Apple probabilmente si aspettava. Uno dei problemi è che negli USA la Mela offre questi laboratori esclusivamente a Cupertino, obbligando gli sviluppatori che vogliono testare in anteprima le loro app a recarsi nel quartier generale di Apple in California.

Qualsiasi sviluppatore può fare richiesta per visitare i laboratori in questione ma Apple non rimborsa i viaggi e chi risiede sulla costa orientale degli Stati Uniti deve sostenere spese di viaggio delle quali, per ora preferisce fare a meno; è in ogni caso possibile richiedere kit ad hoc e ricevere a casa un Vision Pro in anteprima compilando un modulo in una sezione dedicata del sito Apple.

Hearing so far that the Vision Pro developer labs (to test apps on actual hardware) have been under-filled with small amounts of developers. Some developers emphasizing that the company isn’t offering any east coast sessions, with Cupertino the only option for the entire US. — Mark Gurman (@markgurman) August 2, 2023

Oltre ai laboratori e alla possibilità di richiede un kit a casa, Apple mette a disposizione anche un simulatore, e quest’ultimo è per ora sufficiente per coloro che stanno creare app per il visore che in ogni caso non vedremo prima del prossimo anno (nella migliore delle ipotesi a gennaio, ma più probabilmente qualche mese dopo).

All’inizio del 2024 si comprerà solo in USA e solo su appuntamento, ci saranno solo 1-2 unità per negozio, uno sforzo immane su ogni fronte: Apple Vision Pro dovrebbe arrivare in altri paesi a fine 2024. Tutto quello che c’è da sapere su Apple Vision Pro è in questo articolo.