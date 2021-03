OnePlus e Hasselblad collaborano per le fotocamere degli smartphone

Ancora una volta le anticipazioni sono confermate: OnePlus annuncia la collaborazione triennale con il leggendario produttore di fotocamere Hasselblad, per sviluppare insieme la prossima generazione di fotocamere per smartphone dei futuri terminali top di gamma OnePlus. Primo frutto di questa collaborazione, il rinnovato sistema di fotocamere Hasselblad Camera for Mobile di OnePlus 9 Series, l’ultima linea di smartphone OnePlus che verrà presentata al pubblico il prossimo 23 marzo.

OnePlus ha inoltre annunciato un piano di investimento triennale di oltre 150 milioni di dollari, volto a consolidare ulteriormente le sue capacità di mobile imaging, per continuare a offrire la migliore esperienza di fotocamera per smartphone ai suoi utenti.

«OnePlus ha sempre dato la priorità ad offrire ai suoi clienti una user experience premium. A partire dal 2021, ci impegniamo a migliorare significativamente l’esperienza della fotocamera grazie alla collaborazione con un partner davvero leggendario: Hasselblad» dichiara Pete Lau, foundatore e CEO di OnePlus. «Con l’hardware e la fotografia computazionale top di gamma di OnePlus e la ricca conoscenza estetica di Hasselblad nella fotografia tradizionale, sono sicuro che OnePlus 9 Series rappresenterà un grande passo in avanti nella nostra offerta di fotocamera dei nostri flagship».

«Hasselblad crede nel potere delle immagini e la nostra mission è quella di continuare a spingerci oltre i confini dell’imaging technology. E’ con questo obiettivo chiaro in mente che Hasselblad è felice di lavorare insieme a OnePlus, un’azienda innovativa che condivide con noi la stessa visione e passione per la tecnologia. Collaborando con OnePlus, desideriamo mettere a disposizione di un pubblico ancora più ampio il design iconico di Hasselblad e l’eccezionale qualità delle immagini, per condividere al mondo la nostra passione per la fotografia» dichiara Jon Diele, Vice President, Hasselblad.

Hasselblad Camera per smartphone, la nuova generazione di sistemi fotografici OnePlus

Per oltre 80 anni Hasselblad è stata un pioniere della tecnologia delle fotocamere ad alte prestazioni ed è ad oggi riconosciuta come leader mondiale nel settore degli obiettivi e delle fotocamere digitali di medio formato. I prodotti Hasselblad sono famosi per l’altissima qualità delle immagini, il design scandinavo e la meccanica di precisione, che hanno permesso al marchio di guadagnarsi la fiducia di alcuni dei più grandi fotografi di tutto il mondo, catturando alcune delle immagini più iconiche della storia, compresi i primi passi dell’uomo sulla Luna.

Ora, grazie una stretta collaborazione di R&D, OnePlus e Hasselblad lavoreranno insieme per fornire sistemi di fotocamere notevolmente migliorati sui futuri smartphone OnePlus, cominciando dalla prossima linea di device OnePlus 9 Series.

La collaborazione si svilupperà nei prossimi tre anni, iniziando con miglioramenti del software che includono la sintonizzazione del colore e la calibrazione dei sensori, ed estendendosi a più dimensioni nel prossimo futuro. OnePlus e Hasselblad definiranno insieme i nuovi standard tecnologici dell’esperienza della fotocamera mobile e svilupperanno tecnologie di imaging innovative, continuando a migliorare la Hasselblad Camera for Mobile. Questa collaborazione offrirà benefici immediati agli utenti e, allo stesso tempo, permetterà di migliorare ulteriormente l’esperienza utente nel lungo periodo. Il primo risultato dal punto di vista tecnico di questa collaborazione è la calibrazione avanzata del colore.

Sviluppata a quattro mani da OnePlus e Hasselblad grazie a mesi di studio e verifiche approfondite, la Natural Color Calibration with Hasselblad mira a portare colori più precisi e naturali alle foto scattate con le fotocamere dei flagship OnePlus. Si tratta di un nuovo standard di OnePlus per la calibrazione del colore che sarà implementato nelle fotocamere dei suoi futuri smartphone. La nuova Hasselblad Pro Mode porta per la prima volta la calibrazione del sensore di Hasselblad, leader nella sua categoria, su uno smartphone, ottenendo un colore preciso e naturale per una solida base per il post-editing.

Hasselblad Pro Mode è stata rinnovata con una nuova interfaccia utente basata sul software di elaborazione delle immagini di Hasselblad per dare agli utenti un autentico look and feel Hasselblad. Le due società promettono una quantità di controllo senza precedenti per i fotografi professionisti, con la possibilità di regolare ISO, messa a fuoco, tempi di esposizione, bilanciamento del bianco e altro ancora. Infine, gli utenti possono anche utilizzare il formato RAW a 12 bit per un colore ancora più ricco e una gamma dinamica più elevata.

Oltre a sviluppare insieme ad Hasselblad la Hasselblad Camera for Mobile implementandola sui futuri smartphone flagship, OnePlus sta lavorando a una strategia triennale per rafforzare ulteriormente le capacità della sua fotocamera. Questo investimento mira ad offrire agli utenti una esperienza fotografica completa, premium e all’avanguardia, che include:

lo sviluppo di quattro importanti laboratori di ricerca e sviluppo in tutto il mondo, compresi due innovativi laboratori di imaging con sede negli Stati Uniti e in Giappone.

l’implementazione di nuove aree imaging technology per smartphone, come una fotocamera panoramica con un campo visivo di 140 gradi, la tecnologia T-lens per una messa a fuoco fulminea nella fotocamera frontale e una lente a forma libera – che sarà introdotta per la prima volta sulla serie OnePlus 9 e che elimina la distorsione dei bordi nelle foto ultra-wide.

OnePlus ha grandi obiettivi e ambizioni per questa nuova iniziativa «Oggi è il giorno più importante di sempre per le fotocamere OnePlus – e, cosa ancora più importante, per gli utenti OnePlus di tutto il mondo» dichiara Kinder Liu, OnePlus COO & Head of Research and Development «Con il nostro impegno a lungo termine di investire ancora di più in R&D e in tecnologie di imaging all’avanguardia, siamo pronti per affermarci come nuovo leader nella fotografia mobile».

OnePlus 9 Series

Come anticipato, i primi smartphone a beneficiare della collaborazione e innovazioni Hasselblad Camera for Mobile saranno i terminali della nuova serie OnePlus 9. Oltre a offrire componentistica hardware top, software fluido e veloce apprezzati dagli utenti, i prossimi terminali avranno a disposizione anche una esperienza fotografica marchiata Hasseblad: la collborazione con il leggendario marchio sarà visibile anche a livello estetico

OnePlus 9 Series utilizzerà un sensore personalizzato Sony IMX789, anticipato come il più grande e avanzato sensore per la fotocamera principale mai montato su un dispositivo OnePlus. Con il RAW a 12 bit, sarà fino a 64 volte più colorato di prima, offrendo colori più dinamici e vibranti e dando ai fotografi professionisti più spazio per ulteriori post editing. La Hasselblad Camera offrirà anche una registrazione video HDR migliorata, unita al supporto per la cattura di video 4K 120FPS e 8K 30FPS. L’evento di lancio globale della nuova OnePlus 9 Series sarà trasmesso in streaming online il 23 marzo alle 15:00 ora Italiana: si potrà seguire dal sito del costruttore e anche su piattaforma Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di OnePlus sono disponibili da questa pagina, mentre in questa sezione del nostro sito trovate tutti gli articoli dedicati all’universo Android. Invece per chi preferisce iPhone rimandiamo alla sezione dedicata del nostro sito. Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi iPhone 12 lo trovate in questo approfondimento di macitynet, mentre tutto quello che sappiamo finora su iPhone 13 è riassunto qui.