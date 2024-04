Tesla, i Cybertruck richiamati per un problema che può bloccare l’acceleratore

I richiami auto non sono una novità nel mondo automobilistico e di tanto in tanto capita che alcuni produttori di veicoli siano costretti a richiamare uno o più modelli quando questi ultimi presentano un problema che ne compromette la sicurezza.

Con le auto elettriche molti problemi possono essere risolti mediante aggiornamenti software, alla stregua di quanto accade quando viene individuato un bug nel sistema operativo di un telefono, di un computer, ecc.

L’ultimo richiamo di Tesla riguarda i Cybertruck ma non può però essere risolto via software: l’’autorità federale statunitense per la sicurezza dei trasporti evidenziaun problema potenzialmente molto serio, ovvero il blocco del pedale dell’acceleratore in posizione abbassata, con ovvio aumento del rischio di incidenti.

Questo inconveniente è stato scoperto nel corso della scorsa settimana ed è talmente pericoloso che Tesla ha deciso di bloccare immediatamente la catena di produzione del veicolo. Su TikTOk il proprietario di un Cybertruck spiega che la protezione collocata sull’acceleratore si è staccata e si è bloccata sotto la plancia, affondando il pedale in posizione bloccata (in altre parole accelerando costantemente).

Il problema riguarda 3.878 esemplari Cybertruck, ovvero tutti quelli creati creati dall’avvio della produzione il 13 novembre 2023 fino a d 4 aprile 2024 nella fabbrica di Austin in Texas. Tesla ha attribuito il problema all’uso di un lubrificante non autorizzato per facilitar l’inserimento della copertura in gomma del pedale, che comporta instabilità e a far uscire dalla sede la copertura, incastrandosi nel rivestimento inferiore della plancia.

Here is the @cybertruck 35 second recall fix at the Cyber takeover event pic.twitter.com/XGsINAEFHQ — Aaron Cash (@aaronjcash) April 20, 2024

Tesla sostituirà (gratuitamente) il componente con un nuovo tipo, un componente adottato d’ora in poi per i nuovi esemplari che è possibile installare in una trentina di secondi, ma il danno di immagine non è da poco per un veicolo che costa circa 100.000$.

Tutte le notizie di macitynet che riguardano le auto, i veicoli elettrici e anche la mobilità smart ed eco sostenibile sono disponibili nella sezione ViaggiareSmart.