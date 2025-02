TextSniper cattura qualsiasi testo da immagini sullo schermo del Mac

Pubblicità

Le funzioni di cattura del testo nell’Anteprima di macOS tornano utili per operazioni sporadiche o comunque su quantità limitate di documenti: se l’utente desidera velocizzare le operazioni e soprattutto gestire volumi superiori di documenti, il tutto nel modo più automatico possibile l’utility TextSniper risolve ogni problema.

Non occorre più catturare ogni singola schermata per poi accedere alle funzioni di Anteprima. Con la scorciatoia da tastiera Command+Shift+2 TextSniper entra in azione.

L’utente seleziona l’area dello schermo da cui vuole catturare il testo: questo viene riconosciuto in automatico e memorizzato direttamente negli appunti di macOS, pronto per essere copiato dall’utente con la tradizionale scorciatoia Command+V per incollarlo al volo dove serve.

La tecnologia impiegata da TextSniper è quella OCR, quindi il riconoscimento ottico dei caratteri: qualsiasi testo o numero visualizzato sullo schermo del Mac viene letto e riconosciuto.

Questo significa che possiamo catturare il testo da corsi e lezioni online, presentazioni via web, pagine internet, tutorial video, passando per documenti PDF, foto, immagini e qualsiasi altro documento digitale. Ma in realtà non serve nemmeno che il documento sia un file salvato nel nostro Mac.

Oltre alle scorciatoie da tastiera (personalizzabili) TextSniper è sempre e comunque a portata di mouse, in posizione discreta nella barra menu del Mac. Alla funzione principale si affiancano quelle di lettore di codici QR e codici a barre e la funzione text to speech che fa leggere con voce sintetizzata al Mac qualsiasi testo catturato.

La precisione e la velocità di esecuzione spiegano il nome dell’utility, letteralmente cecchino del testo: supporta 14 lingue, Italiano incluso. Anche se alcuni modelli AI offrono alcune di queste funzioni, nella maggior parte dei casi richiedono la sottoscrizione di un abbonamento, mentre questa utility si acquista una volta sola, ora a prezzo scontatissimo.

Il prezzo di listino per questa versatile utility è di 7,99 dollari, circa lo stesso importo in euro. Questo software è in sconto speciale a 2,5$ invece che 7,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software per Mac, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3 $ sul totale.