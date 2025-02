NTFS for Mac, meno di 5$ per leggere e scrivere su dischi NTFS dal Mac

Pubblicità

NTFS for Mac è una piccola ma preziosa utiity che consente di accedere non solo in lettura (come fa già macOS di serie) ma anche in scrittura ai dischi NTFS.

Questa utility supera un problema del sistema operativo Mac che, di serie, è in grado di leggere dischi, unità e partizioni formattate in NTFS ma non di scrivere su questo filesystem.

Anche se è possibile risolvere il problema in vari modi, inclusi comandi del Terminale e utility dedicate come Paragon NTFS per Mac o Tuxera NTFS per Mac, NTFS for Mac, è un sistema facile e diretto con il quale possiamo sfruttare appieno dischi formattatati in NTFS come se fossero dischi inizializzati per Mac.

L’utility in questione fnziona sia sui Mac con processori Intel, sia sui Mac con CPU Apple Silicon ( M1, M2, M3, ecc.). Secondo lo sviluppatore, le performance sono equivalenti a quelle native per la scrittura di unità APFS & HFS+. Sonos upportati dischi rigidi, unità SSD e altri dischi esterni inizializzati come NTFS e tutte le versioni di questo file system ( da Windows NT 3.1 a Windows 10), comprese unità cifrate (anche volumi Boot Camp e drive criptati con BitLocker).

Supporta macOS 10.13 e seguenti (incluso macOS Sequoia), dal sito dello sviluppatore è possibile scaricare la versione precedente per chi ha eventualmente bisog dell’utility per precedenti versioni di macOS.

NTFS For Mac costa normalmente 49,95$ ma grazie ad una promozione di Bundle Bunt costa solo 5$ invece che 49,95$

BusyCal costa normalmente 49,95$. Questo software è in sconto speciale a5$ invece che 49,99$ in quanto parte del pacchetto BundleHunt. Se acquistate fino 30 Dollari di software, e di software interessante c’e n’è tantissimo, avrete pure uno sconto di 3$ sul totale.

