Apple Mappe esplora Italia e Venezia con auto e zaino

Nel corso degli anni sono stati numerosi gli avvistamenti anche in Italia delle auto Apple per raccogliere dati e fotografie destinati a migliorare Apple Mappe: questa estate il programma della società è particolarmente intenso, con auto Apple in circolazione nella maggior parte delle regioni d’Italia, oltre che gli addetti muniti di zaino con LiDAR e sensori che percorreranno a piedi Venezia. L’obiettivo, annunciato alla WWDC21, è quello di portare le nuove Mappe di Apple migliorate in tutto anche in Italia.

Per chi va in vacanza, ma anche per chi rimane nella zona di residenza, la probabilità di incontrare un veicolo di Apple Mappe è consistente. L’intensa tabella di marcia di Cupertino prevede auto di Apple Mappe in circolazione in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Apple ha ha percorso oltre sei milioni di chilometri per ricostruire la sua mappa da zero e offrire una nuova esperienza nell’app Mappe con una copertura stradale più ampia, migliori dati pedonali, indirizzi più precisi e una copertura del territorio più dettagliata. Oltre a far circolare i veicoli, questa estate Apple inizierà a impiegare in Italia anche un sistema portatile che consiste in uno zaino trasportato dagli incaricati, per raccogliere dati e fotografie a Venezia dove non è possibile usare l’auto.

All’interno dello zaino è installato un sistema di sensori e LiDAR più compatto rispetto a quello impiegato sulle vetture, ma che permette comunque di raccogliere gli stessi dati: immagini e nuvole di punti LiDAR. La raccolta dei dati con questi zaini può includere luoghi come strade solo pedonali, parchi, piazze e così via, incluse le stazioni di transito dove i dati possono essere impiegati per creare mappe 2D.

Per sapere dove e quando le auto di Apple Mappe circoleranno nello Stivale è possibile partire da questa pagina: presto verrà aggiornata anche con i dettagli sulla circolazione degli addetti con zaino per Venezia. Naturalmente Apple rispetta sempre la privacy, sfocando i volti delle persone e le targhe delle auto visibili nelle fotografie.

Le nuove Mappe Apple sono già disponibili in Stati Uniti, Regno Unito, Irlanda, Canada, Spagna e Portogallo: offrono una più ampia copertura della rete stradale, migliori dati pedonali, indirizzi più precisi e una copertura del territorio più dettagliata. Tutto questo immenso lavoro, oltre che investimenti in tempo e denaro, puntano a un obiettivo preciso: le nuove Mappe di Apple migliorate in tutto arriveranno presto anche in Italia.

