Twitter ripristina 62.000 account, il team CSAM è distrutto

Dopo che Elon Musk ha annunciato che la maggior parte degli account Twitter in precedenza bloccati sarebbero stata ripristinati, un rapporto afferma che circa 62.000 account con più di 10.000 follower sono stati riammessi sulla piattaforma.

Altre notizie su Twitter includono l’affermazione secondo cui i licenziamenti e le dimissioni hanno lasciato l’azienda con una sola persona responsabile della rimozione dei materiali per abusi sessuali su minori, il team CSAM.

Platformer riferisce che circa 62.000 account vietati o sospesi con oltre 10.000 follower sono stati finora ripristinati. Twitter ha iniziato il processo di ripristino degli account, tra i quali se ne ritrova uno con oltre 5 milioni di follower. Dei 62 mila ripristinati, ve ne sono 75 con oltre un milione di follower. Internamente, i dipendenti hanno definito questo evento “il Big Bang”.

La CNN riferisce che, oltre ai ripristino degli account, Twitter ha abbandonato il divieto di disinformazione dannosa sul COVID-19. Mentre Twitter non ha annunciato formalmente il cambiamento delle regole, alcuni utenti di Twitter lunedì sera hanno individuato una nota aggiunta alla pagina sul sito web di Twitter che delinea la sua politica sul Covid:

A partire dal 23 novembre 2022, Twitter non sta più applicando la politica informativa fuorviante COVID-19

Nel frattempo Musk ha cercato di chiamare personalmente gli amministratori delegati di alcuni marchi che hanno frenato la pubblicità su Twitter, anche se presumibilmente non Apple. Il rapporto continua dicendo che i pochi marchi che vogliono continuare le campagne pubblicitarie hanno avuto difficoltà a farlo: questo per via dei licenziamenti che hanno interessato i dipendenti Twitter.

Un’altra promessa di Musk è che la rimozione dei contenuti CSAM era la “priorità numero 1” dell’azienda. Questo non è più possibile dati i licenziamenti nelle squadre di moderazione dell’azienda, dicono i rapporti, con Wired che ha riferito che i tagli al team CSAM sono stati drastici. Dell’intero team precedente sembra sia rimasto solamene un membro del personale addetto alla rimozione dei contenuti di abusi sessuali su minori.

Non è del tutto chiaro dal rapporto se questo dipendente rimanente sia responsabile del blocco dei contenuti CSAM a livello globale o nella sola regione Asia-Pacifico, che comunque ospita il 60% della popolazione mondiale. Twitter utilizza alcuni sistemi automatizzati per la scansione degli abusi sui minori, come Apple, ma un team dedicato risulta essere fondamentale per una precisa applicazione delle regole.

