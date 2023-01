Ultimate SackBoy, arriva il gioco Sony per iPhone e Android

E’ da tempo che Sony prevede di portare i franchise PlayStation sulle piattaforme mobili, fin dal 2021 per la precisione, ma che tra questi ci fosse anche Little Big Planet è una sorpresa: il titolo è stato uno dei prodotti di punta della console Sony, e il colosso ha deciso di portare la mascotte SackBoy su iPhone e Android.

Sony ha collaborato con lo sviluppatore ed editore indipendente Exient (noto per Lemmings e Planet 53) su un gioco mobile con Sackboy di LittleBigPlanet come protagonista. Prenderà il nome di Ultimate Sackboy, ed è un gioco di corsa con scorrimento automatico per iPhone e Android, che verrà rilasciato a livello globale il 21 febbraio prossimo. Non a caso è lo stesso genere scelto da Nintendo per uno dei suoi primi giochi mobile con Super Mario Run.

Il titolo Sony segue così una formula ben collaudata e conosciuta dai giocatori, che controlleranno la mascotte mentre corre automaticamente in avanti, dovendo saltare e cambiare corsie per evitare ostacoli e agguantare i power-up.

La trama ruota attorno all’eroe all’uncinetto che gareggia negli Ultimate Games, che alcuni immaginano come un’olimpiade per le mascotte quasi in pensione dei videogiochi. Non sorprende, ovviamente, che il gioco sarà infarcito di annunci e acquisti in-app, perché si tratterà di un gioco free to play.

Ultimate Sackboy per iPhone e Android farà la felicità di tutto i fan della saga, anche se effettivamente non porterà nulla di nuovo sulla scena videoludica. Il lancio pubblico seguirà le beta chiusa del gioco in Australia, Canada, Irlanda, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Sudafrica, Turchia e Malta.

Al momento gli utenti iPhone possono pre-registrarsi per ricevere una notifica non appena Ultimate SackBoy di Sony sarà disponibile, a partire da questa pagina, invece gli utenti Android possono farlo direttamente dalla vetrina su Google Play Store. Tutti gli articoli che parlano di Sony sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.