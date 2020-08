Un test Apple scatena le ipotesi sulla data del keynote iPhone 12

Un test video di Apple su YouTube per un prossimo evento ha scatenato le ipotesi sulla possibile data del keynote iPhone 12: per alcuni i prossimi terminali potrebbero essere svelati il 10 settembre, per altri il 9 ottobre ma, esaminando meglio tutti i dettagli e le scelte di Cupertino per le sue presentazioni, è probabile che entrambe le date siano errate. Almeno per il momento, la previsione più attendibile rimane ancora quella per un evento nella settimana del 12 ottobre.

Andiamo con ordine. Le speculazioni sono partite da un test video Apple per un evento indicato con inizio il 10/09/2020 alle 18.15. Leggendo la data con formato statunitense si tratta del 9 ottobre (prima il mese e poi il giorno), quindi venerdì. Invece leggendo la data con formato europeo, si tratta del 10 settembre, quindi giovedì.

L’orario indicato delle 18,15 non corrisponde a nessun inizio di eventi Apple, tutti infatti finora salvo pochissime eccezioni sono iniziati esattamente alle 9 del mattino a Cupertino. In ogni caso sia l’orario che i due giorni indicati non si allineano con le scelte di sempre di Apple che ha sempre organizzato i suoi keynote per l’inizio della settimana, di lunedì o martedì.

Il test video Apple che ha infiammato le speculazioni sulla possibile data del keynote iPhone 12 è stato rimosso poco dopo la pubblicazione: in questo articolo riportiamo una foto pubblicata da AppleInsider. Ricordiamo che durante la presentazione degli ultimi risultati trimestrali record, Luca Maestri, responsabile finanziario della multinazionale, ha anticipato che quest’anno i nuovi iPhone arriveranno con qualche settimana di ritardo. Una dichiarazioni che tutti gli osservatori hanno letto come all’inizio di ottobre.

Per tutte le regioni fin qui riassunte, nel momento in cui scriviamo, la previsione più attendibile rimane quella di Jon Prosser che punta alla settimana del 12 ottobre come quella in cui si svolgerà il keynote di presentazione iPhone 12. Secondo lo stesso leaker, che negli ultimi mesi ha previsto correttamente diverse novità di Cupertino, Apple potrebbe intrudere nuovi iPad e Apple Watch 6 tramite comunicati stampa nella settimana del 7 settembre.

