Un video mostra il prossimo Samsung Galaxy Watch 3

Sarà ufficialmente presentato durante il prossimo evento Unpacked di Samsung, che si terrà il 5 agosto, ma già molti sono i leak su questo nuovo indossabile di casa Samsung. Adesso, emergono nuovi dettagli sul Galaxy Watch 3, con un nuovo video di TechTalkTV che sembra svelare quasi tutto ciò che c’è da sapere sullo smartwatch. Eccolo in bella mostra.

Nel dettaglio, quello che viene mostrato nel video è la versione da 41 mm (con schermo da 1,2 pollici), anche se in teoria il terminale dovrebbe essere disponibile anche nella taglia più grande da 45 mm. Tra le sue caratteristiche, il video svela anche la presenza di una ghiera fisica ruotabile che circonda il quadrante e che permetterà di gestire anche la interfaccia grafica dell’indossabile. Infine, sono visibili nel video un paio di pulsanti un po’ più grandi di quelli dell’originale Galaxy.

Secondo il filmato, il Galaxy Watch 3 ha una resistenza all’acqua IP68 e un rating di 5 ATM, potendolo così immergere fino a 50 metri di profondità per un massimo di dieci minuti. Comprende anche sensori per la misurazione della pressione sanguigna, della frequenza cardiaca ed ECG. Ovviamente, non c’è alcuna certezza che si tratti del prodotto ufficiale che sarà svelato il 5 agosto prossimo, insieme ad altri quattro dispositivi Samsung.

Finora sono comunque apparse immagini chiare del Galaxy Watch 3, insieme ad un leak dell’app che mostra come sia possibile stringere il pugno per rispondere alle chiamate, insieme ad altre gesture che permetteranno azioni veloci.

Manca comunque poco per avere l’ufficialità di questo prodotto, considerando che il 5 agosto prossimo sarà velato insieme al Galaxy Note 20, al tablet Galaxy Tab S7, al nuovo pieghevole Galaxy Z Fold 2 e agli auricolari wireless Galaxy Buds Live come antiicipato in un teaser ufficiale reso disponibile in rete dalla stessa Samsung.

