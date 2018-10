Uomini con zaino Apple per mappare San Francisco

Per migliorare Mappe, la Casa di Cupertino ora usa non solo sue flotte di veicoli dedicate e immagini da satelliti ma anche trekker che camminano a piedi indossando zaini sui quali sono montate attrezzature per il telerivlemanento LiDAR

Apple continua a lavorare per migliorare Mappe e l’ultima novità sono degli uomini visti camminare a piedi a San Francisco indossando zaini sui quali sono montate attrezzature per il telerilevamento LiDAR (Light Detection and Ranging) per la raccolta dei dati.

Un lettore di MacRumors ha scattato una foto a una di queste persone incaricate dalla Mela, un uomo che indossava uno zaino sul quale è stampata la dicitura “Apple Maps” e l’indicazione del sito maps.apple.com.

Apple raccoglie suoi dati per la creazione di mappe dal 2015 ma questa è la prima volta nella quale si vedono all’opera uomini camminare a piedi anziché i tradizionali veicoli con l’attrezzatura di telerilevamento.

Google ha sfruttato e sfrutta tuttora il sistema dell’attrezzattura fotografica sugli zaini per mappare luoghi particolari come il Grand Canyon National Park, l’Everest ma anche i vicoli stretti come quelli di Venezia. Non conosciamo dettagli dello zaino di Apple ma quello dei trekker di Google fino a qualche anno addietro consentiva di catturare immagini ogni 2,5 secondi con 15 telecamere da 5 megapixel ciascuno.

Apple ha integrato delle migliorie nell’app Mappe di iOS 12. A giugno dello scorso anno è stata annunciata la ricostruzione dalle fondamenta del servizio Mappe integrando la visualizzazione a livello stradale usando i dati raccolti dai veicoli della flotta di Cupertino che da anni percorrono le strade del mondo, lo sfruttamento di nuove immagini ad alta risoluzione dei satelliti ed evidentemente anche di trekker-giramondo che percorreranno miglia e miglia con il “backpack” dedicato.

Per l’app Mappe Apple avrà un gran da fare anche all’estero. In India, ad esempio, all’inizio di quest’anno gli utenti hanno lamentato le carenti prestazioni del servizio Mappe arrivando a parlare di “un servizio barzelletta”. Apple negli ultimi anni ha riconosciuto il problema, assumendo centinaia di ingegneri nella struttura dedicata al mapping aperta nel 2016 a Hyderaba, investimento che ha permesso di velocizzare lo sviluppo di Mappe e creare fino a 4.000 posti di lavoro