Offerta speciale VideoProc, in tempo per Natale: 60% di sconto sulla licenza a vita

Il Natale sta arrivando e con esso anche i regali, fra cui un risparmio del 60% sulla licenza a vita di VideoProc, il software che integra in una sola applicazione un convertitore audio/video/ DVD, un editor video ed registratore dello schermo.

Il software è estremamente facile da usare, adatto sia ai principianti che ai più esperti, per soddisfare le esigenze quotidiane di elaborazione video, ma con funzionalità avanzate per i professionisti.

Per chi non lo conoscesse, VideoProc è una suite di post produzione, ottimizzata per l’editing dei video GoPro 4K, ottima anche per la filmati registrati da smartphone e droni.

Tra le più complete di sempre lavora con file di grandi dimensioni, ed è specializzato per processare video 4K UHD, con supporto ai video registrati a 120 o 240 fps. È fra i migliori software di elaborazione video 4K nel rapporto di caratteristiche/prezzo.

Ecco i 6 principali vantaggi che caratterizzano VideoProc nella conversione, modifica, registrazione dello schermo e altro ancora.

Risparmia il 60% sulla licenza a vita di VideoProc

In occasione del Natale, Digiarty offre un buono sconto del 60% sulla licenza a vita VideoProc per Mac o PC. A soli 27,95 euro è possibile ottenere tutte le funzionalità di VideoProc senza limitazioni, inclusi gli aggiornamenti gratuito a vita per le nuove versioni con funzionalità avanzate per la conversione, l’editing e la registrazione dello schermo dei video.

VideoProc viene infatti costantemente aggiornato per supportare i più recenti codec audio video, formati e dispositivi, e l’acquisto è garantito da una politica di rimborso di 30 giorni.

Controlla l’offerta speciale di VideoProc e risparmia subito oggi >>

Le migliori funzionalità di VideoProc

Con VideoProc è possibile scaricare video, audio, playlist, canali online da oltre 1000 siti, registrare video dal vivo, convertire video, audio, DVD in formati popolari, come MP4, MP3, MOV, HEVC, H.264, MPEG4, AVI, WMV, FLV, MKV, AAC, e molti altri per riprodurli su iPhone, iPad, iPod, iTunes, Apple TV, Surface, Huawei, Samsung. Qui tutte le specifiche tecniche.

E’ possibile anche modificare video, comprimere le dimensioni del video, tagliare, unire, ritagliare, ruotare, aggiungere sottotitoli / effetti / filigrana, cambia la velocità / volume della riproduzione del video, converti il video in GIF, cambia il rapporto aspetto / fotogramma, e registrare lo schermo.

La versione di VideoProc per Mac consente di registrare in tutto o in parte lo schermo di iPhone, Mac, PC con o senza webcam, registrare video con opt-speaker o microfono. Inoltre, grazie all’accelerazione hardware della GPU, VideoProc consente di registrare gameplay, tutorial, presentazioni e molto altro, pronti da caricare su YouTube o condividere con gli amici.