Vinci la Apple AirPods: scarica gratis il lettore video 5KPlayer per Mac o PC

Vuoi vincere un paio di Apple AirPods? è semplice, basta scaricare il software gratuito 5KPlayer per partecipare al concorso di Digiarty che mette in palio non solo 2 paia delle super popolari cuffie auricolari di Apple, ma anche 5 Echo Dot di Amazon, 3 hard disk Seagate da 5TB e uno Smart TV Samsung da 4K.

Per partecipare basta collegarsi all’apposita pagina e cliccare sul pulsante verde (per i possessori di Mac) o blu (per i possessori di PC) per scaricare gratis la versione appropriata di 5KPlayer, inserendo poi l’indirizzo email nel box che comparirà successivamente al click, indispensabile per essere contattati in caso di vincita.

5KPLayer è un software completamente gratuito che si pone come potenziale concorrente di VLC: si tratta di un software di riproduzione multimediale 4K all-in-one, che offre la massima comodità per riprodurre video 4K UHD, H.265 / H.264, 3D, MP4, MKV, 360° ma anche DVD e file musicali come MP3, AAC, FLAC e molti altri formati.

Se necessario, 5KPlayer può anche consentire l’accelerazione della GPU sul computer per aumentare l’efficienza del processo di decodifica video 4K / 8K mantenendo al minimo il consumo di CPU. Per maggiori informazioni consigliamo di leggere la nostra recensione a questo link diretto.

L’occasione è ghiotta: oltre a scaricare il software che, ripetiamo, è totalmente gratuito e senza dubbio utilissimo per la riproduzione video, avrete la possibilità di partecipare al concorso e vincere le ambite AirPods di Apple o altri prodotti hi-tech di grande interesse.

