Vision Pro, primo sguardo all’ambientazione Yosemite in 3D

Uno dei wallpaper o meglio degli ambienti 3D di Apple Vision Pro è stato mostrato da un sviluppatore, rivelando come il visore possa presentare le app e i controlli come se fluttuassero in un ambiente 3D, come ad esempio il parco dello Yosemite completamente innevato.

Secondo le ultime anticipazioni, si prevede che Apple Vision Pro verrà lanciato a marzo e gli utenti inizialmente vedranno le app come se fluttuassero nella propria stanza o nello spazio circostante.

Ma così come Mac e iPad, anche con Vision Pro l’utente potrà scegliere tra wallpaper e albienti 3D diversi, presentando le app immerse in panorami variegati, da quelli iper realistici e naturali, fino a quelli astratti.

Nel fornire le nuove immagini, così ha dichiarato @M1Astra su Twitter/X:

Il video mostrato è necessariamente una rappresentazione in 2D di ciò che invece sarà una visione tridimensionale avvolgente in Apple Vision Pro. l’utente M1Astra ha mostrato anche una “versione dark di Yosemite”, oltre a una versione più lunga che rivela “il movimento delle nuvole e il bagliore della neve”.

Tra i commenti di chi afferma di aver utilizzato il Visore, c‘è chi parla dell’ambiente Yosemite su Apple Vision Pro come “veramente potente”.

This is the Yosemite Environment on Apple Vision Pro

A deep winter's embrace stills you in the valley of Yosemite, guarded by massive, granite cliffs and held by the pristine grip of fresh snow. pic.twitter.com/Xtx9zDnTky

— M1 (@M1Astra) November 28, 2023