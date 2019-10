Volkswagen investe su Autonomy (VWAT), centro di eccellenza per la guida autonoma

Il Gruppo Volkswagen ha annunciato la nascita di Volkswagen Autonomy GmbH (VWAT GmbH) con sedi a Monaco e Wolfsburg, a cui se ne aggiungeranno una nella Silicon Valley nel 2020 e una in Cina nel 2021. Come centro di eccellenza per la guida autonoma dal Livello 4, VWAT servirà per costruire know-how interno al Gruppo e portare un sistema di guida autonoma (Self Driving System, SDS) alla maturità di mercato.

La consociata sarà guidata da Alexander Hitzinger, Vice Presidente Senior per la guida autonoma del Gruppo Volkswagen e Membro del Consiglio di Amministrazione con responsabilità per lo Sviluppo Tecnico della marca Volkswagen Veicoli Commerciali, brand di riferimento all’interno del Gruppo per guida autonoma, Mobility-as-a-service (MaaS) e Transport-as-a-service (TaaS).

Le prime applicazioni del SDS di Volkswagen Autonomy GmbH saranno soluzioni di mobilità per persone e merci nelle aree urbane. A luglio il Gruppo Volkswagen ha annunciato una più stretta collaborazione con Ford nel campo della guida autonoma. L’accordo – soggetto ad approvazione ufficiale – include una partecipazione in ARGO AI, azienda specializzata nello sviluppo di software per la guida autonoma. VWAT lavorerà con ARGO AI per la realizzazione del SDS e, nel corso dello sviluppo, porrà l’accento sull’ingegneria dei sistemi e sull’industrializzazione. L’obiettivo è definire un SDS come modulo standard per tutte le marche del Gruppo in futuro.

Le prime applicazioni sono previste nel settore dei veicoli commerciali. Volkswagen Veicoli Commerciali, marca di riferimento all’interno del Gruppo per guida autonoma, Mobility-as-a-service (MaaS) e Transport-as-a-service (TaaS), svilupperà e costruirà veicoli per uso speciale come robo-taxi e robo-van. Seguendo l’approccio della co-creazione, VWAT creerà i relativi sistemi destinati proprio a Volkswagen Veicoli Commerciali, che sarà quindi il primo brand a beneficiare del SDS di Volkswagen Autonomy.

Entro la fine dell’anno le risorse di Volkswagen Group Research assegnate alla guida autonoma saranno trasferite a VWAT GmbH. Due ulteriori sedi nella Silicon Valley e in Cina andranno ad aggiungersi alle due in Germania, rispettivamente nel 2020 e nel 2021. Più della metà dello staff sarà impiegato a Wolfsburg e a Monaco, città individuata come secondo sito tedesco perché ospita già la sede di un’altra azienda del Gruppo, Autonomous Intelligent Driving GmbH (AID). Monaco diventerà anche sede europea di ARGO AI. La Silicon Valley è stata individuata per la vicinanza ad ARGO AI e per la presenza di talenti nel settore della guida autonoma. Inoltre il quadro legislativo offre condizioni favorevoli per l’ulteriore sviluppo del SDS. Un centro di sviluppo sarà aperto anche in Cina, per soddisfare i requisiti di legge locali. Il Paese asiatico ha un ruolo particolarmente importante, in quanto principale mercato per il Gruppo Volkswagen e per l’elevata complessità del traffico.

Il Gruppo riferisce che il tema sicurezza ha la massima priorità. Guidare un’auto oggi è già molto sicuro grazie a numerosi sistemi di assistenza e sicurezza di cui sono dotati i veicoli moderni: un conducente umano causa un incidente fatale in media ogni 600 milioni di chilometri. I Self-Driving Systems promettono di ulteriormente e drasticamente questo numero. Il sistema deve essere estremamente solido per riuscirci. Non si tratta solo di un risultato difficile da raggiungere; anche i test costituiscono un’enorme sfida.

Oltre al lavoro operativo di sviluppo, verifica e validazione dei sistemi, VWAT controllerà e sarà responsabile per tutte le attività legate alla guida autonoma a partire dal Livello 4 all’interno del Gruppo Volkswagen.

