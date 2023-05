Volvo Trucks testa camion elettrici alimentati a idrogeno

Lo scorso anno Volvo Trucks ha presentato per la prima volta i suoi veicoli elettrici a celle a combustibile: questi autocarri a zero emissioni di scarico utilizzano idrogeno per produrre elettricità a bordo, possono percorrere lunghe distanze, rendendoli adatti per incarichi di trasporto più lunghi.

I veicoli in questione sono stati testati per la prima volta sulle strade pubbliche. Ma non su una strada pubblica qualsiasi. Per renderla ancora più impegnativa, i test sono stati condotti sopra il Circolo Polare Artico nel nord della Svezia – in un clima estremamente freddo.

“I camion sono operativi sette giorni su sette e con qualsiasi condizione atmosferica. Le impervie condizioni delle strade pubblica del nord della Svezia, dove è presente ghiaccio, vento e molta neve, costituiscono un ambiente di prova ideale” spiega Helena Alsiö, VP Powertrain Product Management di Volvo Trucks. “Sono felice di poter dire che i test stanno andando bene, confermando i risultati di quelli che abbiamo effettuato in precedenza, sia digitali che fisici, effettuati sulla nostra pista di prova vicino a Göteborg”.

I veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno saranno particolarmente adatti per lunghe distanze e quando l’utilizzo delle sole batterie non è un’opzione: ad esempio, nelle aree rurali prive di infrastrutture di ricarica.

I camion elettrici a celle a combustibile saranno disponibili nella seconda metà di questo decennio. I test con i trasportatori inizieranno qualche anno prima del lancio sul mercato. Per accelerarne lo sviluppo, la società ha unito le forze con Daimler per sviluppare e produrre sistemi di celle a combustibile realizzati su misura per i veicoli pesanti.

Volvo Trucks spiega che suoi veicoli a celle a combustibile alimentati a idrogeno utilizzeranno due celle a combustibile con una capacità di generare 300 kW di energia elettrica. Ricordiamo che una cella a combustibile a idrogeno converte in elettricità l’energia chimica del carburante – in questo caso l’idrogeno – e l’ossigeno (nell’aria). L’elettricità alimenta i motori elettrici che azionano un veicolo elettrico.

Ci sono due modi principali per produrre l’idrogeno necessario. Il cosiddetto “idrogeno verde” può essere prodotto localmente alla stazione di servizio, utilizzando l’elettricità per convertire l’acqua in idrogeno. Si prevede invece che l’idrogeno blu venga prodotto dal gas naturale, utilizzando la tecnologia di cattura del carbonio per creare un combustibile carbon-neutral.

L’idrogeno verde è indicato come una risorsa infinita che viene prodotta utilizzando fonti di energia rinnovabili, come vento, acqua e sole. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Daimler e Volvo sono disponibili ai rispettivi collegamenti. Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart.