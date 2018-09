Un video di Apple mostra iPhone XS, XS Max, XR dentro Apple Park

Un nuovo filmato di Apple mostra alcune funzionalità dei nuovi iPhone mentre una manager della Mela passeggia all’interno e all’esterno di Apple Park.

Apple ha pubblicato su suo canale YouTube un nuovo filmato dedicato ai nuovi iPhone XS, XS Max e XR. Nel filmato sono evidenziate alcune caratteristiche hardware ma l’aspetto curioso è il fatto che è girato all’interno di Apple Park ed è quindi possibile vedere brevemente alcune zone del campus normalmente riservate ai dipendenti.

La donna che si vede nel filmato (che dura in tutto cinque minuti e mezzo) è Mackenzie Yates, Visitor Center manager di Apple Park. Yates passeggia per l’Apple Park parlando di funzionalità quali Face ID e modalità Ritratto.

Dopo la passeggiata all’esterno, si passa a quella che sembra essere il corridio interno del nuovo quartier generale di Apple, passando poi alla caffetteria e all’esterno e al laghetto collocato nel terreno situato al centro della struttura circolare.

Da aprile dellos scorso anno, la Mela ha cominciato a trasferire nel nuovo campus 12.000 dipendenti. Concepito da Steve Jobs come un centro dedicato alla creatività e all’innovazione, Apple Park ha trasformato chilometri di asfalto in un paradiso di spazi verdi nel cuore della Santa Clara Valley. L’edificio principale del campus, con la sua forma circolare e un’area complessiva di 260.000 m2, è interamente rivestito con le più grandi vetrate curve al mondo (la loro realizzazione ha richiesto una stampante da guiness dei primati).

Il campus include un centro per i visitatori, con un Apple Store e una caffetteria aperta al pubblico, un centro fitness da 9300 m2 per i dipendenti Apple, laboratori di ricerca e sviluppo e lo Steve Jobs Theater. Le aree verdi offrono ai dipendenti oltre tre chilometri di sentieri nel parco per correre e camminare, oltre a un frutteto, un prato e un laghetto. La struttura è alimentata da un impianto fotovoltaico da 17 megawatt sul tetto. L’edificio sfrutta la ventilazione naturale e non richiede alcun riscaldamento né condizionamento per nove mesi all’anno.