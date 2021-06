Apple Watch prototipo mimetizzato come cellulare

Per nascondere lo sviluppo del primo Apple Watch, Apple camuffava il prototipo in telefono cellulare. La multinazionale di Cupertino aveva escogitato una ingegnosa custodia di sicurezza all’interno della quale lo inseriva tutte le volte che doveva trasportarlo da un laboratorio all’altro o magari doveva spedirlo a un tester esterno.

Questa custodia aveva la particolarità di mostrarne solo il display, nascondendo quindi le dimensioni e la forma della cassa, e in alcuni casi presentava perfino una serie di pulsanti stilizzati per far sì che sembrasse un dispositivo completamente diverso come ad esempio un cellulare vecchio stile, di quelli con schermo piccolo e tastierino numerico per intenderci.

In questi giorni in rete stanno circolando alcune fotografie che mostrano uno di questi prototipi di Apple Watch della prima serie, di quelli con cassa da 38 millimetri, che esegue una versione interna del precursore di watchOS camuffato da cellulare. La custodia con cui viene protetto questo modello era classificata con il programma di sicurezza “Ultra” e circolava insieme a una bolla di accompagnamento in cui si chiedeva al tester di restituire il prototipo al termine del lavoro.

Nel video pubblicato su YouTube dall’utente che si firma “Apple Demo”, che è riuscito a mettere le mani su questo prototipo di Apple Watch camuffato da cellulare, compare anche un confronto con lo stesso dispositivo nella variante da 42 millimetri che circolava in rete lo scorso dicembre, mostrando le differenze che ci sono anche per quanto riguarda le caratteristiche della custodia di sicurezza, che in quell’occasione era più piccola e lo faceva invece assomigliare a un iPod.

Raramente i dispositivi usati per i test interni di Apple vengono poi fuori come in questo caso, ma occasionalmente accade. Ad esempio a gennaio hanno cominciato a circolare le immagini di un prototipo di iPhone 12 Pro in una colorazione insolita mentre all’inizio di giugno un leaker ha pubblicato le immagini di quello che sembra essere il guscio di un iPod touch con design quadrato.

Le ultime anticipazioni su Apple Watch Serie 7 lo descrivono con cornici più sottili, tecnologia Ultra wideband aggiornata e un filo più spesso di quello attuale: ne abbiamo parlato qui. Tutte le novità più importanti presentate da Apple alla conferenza mondiale degli sviluppatori WWDC21 sono riassunte qui, invece tutti gli articoli di macitynet sulla WWDC sono disponibili da questa pagina.