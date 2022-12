YouTube, l’app per Apple TV crea problemi e si blocca

L’app YouTube per tvOS si blocca alla chiusura e talvolta manda in tilt Apple TV: è quanto segnalano diversi utenti che hanno installato l’ultima versione, la numero 6.49 del 12 dicembre.

Decine di utenti su Twitter e su Reddit spiegano come l’app, nel momento in cui si decide di chiuderla, non risponde al comando e mostra una schermata nera: a quel punto non c’è altra scelta che forzare la chiusura dell’applicazione o, nei casi più estremi, scollegare e ricollegare l’alimentazione di Apple TV.

Come forzare la chiusura delle app su Apple TV

Nello specifico il problema si presenta quando si schiaccia il tasto Indietro sul telecomando di Apple TV, il che fa sì che l’app YouTube chieda agli utenti di confermare l’azione. Nel confermare la scelta, compare la schermata nera e a quel punto è necessario forzare la chiusura dell’app premendo due volte il pulsante TV sul telecomando, quindi selezionando l’app dall’elenco in sovrimpressione e scorrendo verso l’alto sul trackpad.

Le soluzioni di YouTube (che non funzionano)

L’azienda ha già risposto ai commenti suggerendo di riavviare Apple TV e di eliminare e reinstallare l’app, oppure di tenere premuto il pulsante Menu o premere il tasto TV per uscire dall’app aggirando la richiesta di chiusura. Tuttavia in base a quanto si apprende nessuna di queste soluzioni sembra sortire alcun effetto, o almeno – dicono – non risolve il problema in maniera permanente.

Possibili cause

Il problema potrebbe interessare soltanto il lato server, se così fosse sarà risolto automaticamente dalla società nelle prossime ore/giorni. Oppure potrebbe trattarsi di un bug indotto da un cambiamento nel modo in cui YouTube serve i dati agli utenti, in questo secondo caso potrebbe essere necessaria una nuova versione dell’app.

C’è ancora tempo per risolvere

Per fortuna anche quest’anno l’App Store Connect non chiuderà per le festività, perciò gli sviluppatori hanno tutto il tempo per cercare di risolvere il problema e offrire la versione corretta dell’app entro Natale.