YouTube Music abbraccia i podcast audio

YouTube Music si sta spostando verso i podcast. La piattaforma ospita versioni video di molti podcast, alcuni dei quali accumulano centinaia o addirittura milioni di visualizzazioni per episodio. Il servizio audio, tuttavia, non è ancora presente nel ricco catalogo della piattaforma. Adesso, qualcosa potrebbe cambiare: il capo dei podcast di YouTube, Kai Chuk, lo ha annunciato ufficialmente all’Hot Pod Summit di giovedì.

Ecco le sue dirette dichiarazioni:

Presto inizieremo a portare podcast audio e video su YouTube Music per gli utenti negli Stati Uniti, rendendo i podcast più visibili e accessibili, con più regioni a venire

Anche gli strumenti di creazione di podcast si preparano ad arrivare su YouTube Studio e, entro la fine dell’anno, sarà possibile per i creatori aggiungere podcast audio a YouTube tramite feed RSS:

Le playlist di podcast saranno idonee per le funzionalità di podcast attuali e future su YouTube, come l’idoneità per youtube.com/podcasts, il badge podcast e l’inclusione nell’app YouTube Music

L’ascolto di podcast in background sarà disponibile gratuitamente, secondo TechCrunch. Tuttavia, saranno visibili annunci a meno che l’utente non si iscriva a YouTube Music. Sembra anche che gli utenti saranno in grado di passare tra le versioni video e audio degli episodi di podcast.

Almeno per ora, non sembra che YouTube stia progettando di seguire artisti del calibro di Spotify e Amazon con podcast esclusivi e originali. Resta da vedere se YouTube Music riuscirà a sottrarre una fetta di utenti Spotify, o a far breccia nella quota di mercato di Apple; in effetti l’obiettivo potrebbe non essere verosimile dato che la piattaforma potrà puntare sulla novità dei mix tra podcast audio e video, oltre a fare affidamento sull’enorme base di utenti attiva di YouTube.

