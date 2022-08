1Password 8 migliora look, personalizzazione e ricerche

1Password – nota e apprezzata utility per la gestione delle password (usata anche dai dipendenti Apple) – è stata aggiornata e l’ultima versione 8 per iPhone e iPad offre un look in linea con l’app per macOS.

“1Password 8 per iOS e Android inaugura una nuova era per le nostre app mobile – offrendo maggiore personalizzazione, espandendo la nostra piattaforma umano-centrica e aiutando a eliminare i fastidi dei login sui dispositivi mobile”, dichiara Jeff Shiner, CEO di 1Password. “Ancora più importante, l’aggiornamento evidenzia il nostro impegno per garantire alle persone un’esperienza fluida su tutti e dispositivi e le piattaforme”.

Tra le novità di rilievo di 1Password 8, la possibilità di modificare le informazioni visualizzate e di personalizzare la Home Screen, evidenziando Preferiti, organizzare sezioni e aggiungere azioni rapide. La ricerca secondo gli sviluppatori è ancora più veloce, una barra di navigazione sempre visualizzata e subito disponibile permette di accedere velocemente alla home screen, cercare elementi, aprire Watchtower per consultare avvisi per siti web compromessi e password vulnerabili, o per aprire al volo le Impostazioni dell’app.

Gli utenti che hanno già installato 1Password nei loro dispositivi dovrebbero già visualizzare la notifica con l’aggiornamento. Si scarica ad ogni modo da questa pagina di App Store per iOS/iPadOS e invece da qui per dispositivi Android.

1Password come sempre permette di creare, salvare e compilare automaticamente password e informazioni sensibili, archiviare in modo sicuro carte di credito e di debito, informazioni bancarie online e accessi PayPal, condividere password con membri della famiglia. Una “modalità di viaggio” permette di rimuovere i dati sensibili dai dispositivi quando si attraversano i confini e ripristinare l’accesso al momento dell’arrivo. L’app sfrutta la crittografia AES-256 bit e utilizza diverse tecniche per proteggere i dati nei momenti di inattività e quando sono in transito.

I prezzi partono da 2,65 € al mese + IVA con fatturazione annuale. È possibile provare l’app gratis per 14 giorni prima di decidere se vale la pena abbonarsi o meno.

Ricordiamo che 1Password ha contribuito allo sviluppo della tecnologia “passkey”, supportata da Apple, Google e Microsoft e dalla Fido Alliance, un’associazione industriale aperta la cui missione dichiarata è sviluppare e promuovere standard di autenticazione che “aiutino a ridurre l’eccessiva dipendenza del mondo dalle password”.

Per vedere come funziona la vita senza password su iPhone e Mac con iOS 16 e macOS Ventura rimandiamo a questo articolo di macitynet.