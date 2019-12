AirPods potrebbe essere un business da 15 miliardi di dollari nel 2020

L’iPhone è ancora il prodotto Apple con il più ampio margine di guadagno, ma le AirPods iniziano ad avere la pretesa di vincere il premio MVP dell’anno di Cupertino. Secondo l’analista di Bernstein, Toni Sacconaghi, Apple ha venduto AirPods per un valore di 6 miliardi di dollari nel 2019. E potrebbe vendere più del doppio nel 2020.

In una nota pubblicata in queste ore, Sacconaghi ha stimato che Apple venderà 85 milioni di AirPods nel 2020. Ciò comporterebbe entrate per circa 15 miliardi di dollari. Un salto simile nel 2021 renderebbe AirPods il terzo business più grande della compagine della Mela.

Il rovescio della medaglia è dietro l’angolo: lo stesso analista non pensa che la crescita costante continuerà per anni e anni:

Data la curva di adozione straordinariamente ripida di AirPods e la rapida saturazione della base installata di iPhone, assisteremo a una drammatica decelerazione della crescita delle entrate di AirPods entro il 2021 o 2022

Per quella data, spiega il report, il mercato scenderà a tassi di crescita a una cifra o forse inferiori. Ad ogni modo, guardando al presente, la notizia dello straordinario successo degli AirPods non è una novità. Secondo un rapporto, Apple ha recentemente raddoppiato la sua produzione mensile di AirPods Pro da 1 a 2 milioni di unità al mese.

L’analista di Wedbush, Dan Ives, in precedenza aveva suggerito che Apple venderà circa 65 milioni di AirPods in totale nel 2019. Ciò include fino a 3 milioni di unità AirPods vendute solo durante il Black Friday e del Cyber ​​Monday. Il prossimo anno, lo stesso ritiene che Apple potrebbe vendere tra gli 85 e i 90 milioni di AirPods.

Un rapido calcolo mostra quanto grande potrebbe diventare il business AirPods il prossimo anno. Se Apple vendesse 100 milioni di unità l’anno prossimo, con un margine di profitto del 35%, ciò significherebbe un profitto di 7 miliardi di dollari.

In poco tempo, AirPods è diventato un fenomeno culturale. Quando sono stati rilasciati per la prima volta, in molti hanno pensato che si trattasse di un prodotto non in grado di eguagliare il successo di altri hardware della Mela. Così non è stato, e sono diventati rapidamente uno status symbol. Un recente studio ha scoperto che AirPods è in cima alla lista dei desideri degli adolescenti statunitensi come regalo per queste feste.