Amazon posticipa l’integrazione di Comixology al 2022

Amazon ritarda il suo piano per integrare la piattaforma Comixology interamente dedicata ai fumetti digitali, e gli acquisti in app relativi, all’interno del suo più ampio ecosistema dedicato alla lettura.

In una FAQ ufficiale che la società ha pubblicato questa settimana, Amazon afferma che l’app Comixology aggiornata, che dovrebbe apportare una serie di modifiche al funzionamento del servizio, arriverà all’inizio del 2022, anziché nel 2021 come precedentemente annunciato:

Volevamo prenderci solo un po’ di tempo in più per incorporare il feedback che abbiamo ricevuto dalla nostra comunità. Con questo obiettivo in mente, abbiamo deciso di rimandare il lancio all’inizio del prossimo anno

Secondo Amazon, la nuova app Comixology include miglioramenti al filtro e all’ordinamento. Promette anche download più veloci e affidabili. Il problema è che l’utente avrà bisogno di un account Amazon per utilizzare l’app. Inoltre, una volta che l’azienda avrà implementato il software aggiornato, l’attuale app Comixology non funzionerà più dopo un primo periodo di rodaggio.

Tuttavia il più grande cambiamento che l’app avrebbe dovuto introdurre è già attivo da questa settimana. Ed infatti, l’utente non ha più bisogno dell’app Comixology per leggere gli acquisti effettuati attraverso la piattaforma, infatti, questi sono disponibili anche tramite l’app Kindle di Amazon. Questo indica un futuro in cui Comixology potrebbe non esistere più nei prossimi anni.

