Spotify si ispira a TikTok con video musicali verticali

Il successo di TikTok ha spinto molte altre app, come Instagram e YouTube, a replicare lo stesso stile, proponendo anche brevi feed video in verticale: adesso anche il servizio di musica in streaming Spotify si unisce a questo elenco di piattaforme che tenta di emulare la formula magica del social cinese.

Spotify ha testato una nuova funzionalità nella sua app mobile che sostanzialmente aggiunge un feed verticale di video musicali, che gli utenti possono scorrere per trovare qualcosa di proprio interesse.

La funzionalità è stata notata per la prima volta da Chris Messina, come evidenziato da TechCrunch, ed è presente nella versione beta di Spotify per iOS, disponibile su TestFlight. Una nuova icona nella barra delle schede dell’app porta gli utenti a una nuova esperienza di video verticale in cui è possibile scorrere verso l’alto o verso il basso per guardare brevi clip video.

Oltre allo scorrimento, c’è anche un pulsante Mi piace e un altro per controllare le informazioni sulla canzone in riproduzione. Messina crede che Spotify trarrà vantaggio da un’altra funzione esistente chiamata Canvas, che consente agli artisti di creare brevi video delle loro canzoni. Tuttavia, non tutti sembrano aver apprezzato questa funzione.

Not only that, @Spotify Discover is basically a pared down version of a TikTok-style feed of vertical music videos (likely using their canvas format) that you can like or skip.#NewSpotify pic.twitter.com/hpOEZ8v9bl — Messina.eth (@chrismessina) November 24, 2021

Introdotto ampiamente nel 2019, Canvas permette agli artisti di creare video che accompagnano la loro musica sull’app Spotify. La funzione ha ricevuto recensioni contrastanti da parte degli utenti, poiché alcuni preferiscono vedere solo la copertina statica dell’album durante l’ascolto della musica, piuttosto che il video, che invece potrebbe addirittura distrarre l’ascolto.

Spotify ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli sul feed verticale dei video musicali, ma la società ha confermato in una dichiarazione che sta “esplorando l’idea di un feed video verticale”, anche se ciò non significa che la funzione vedrà la luce in una versione definitiva fruibile da tutti gli utenti.

Negli scorsi giorni Spotify ha introdotto un nuova sezione dedicata a colonne sonore, playlist e podcast relativi a serie TV e film di Netflix. In occasione del primo anniversario della morte di Maradona Spotify ha svelato il podcast Gli ultimi giorni di Maradona.