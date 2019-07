Ancora una conferma, Apple rimuoverà il 3D Touch dagli iPhone

Apple si prepara a dire addio al 3D Touch dagli iPhone e nessuno dei prossimi modelli dei dispositivi portatili Apple – che probabilmente saranno annunciati a settembre – avrà il 3D Touch. Ad annunciarlo è stata nella giornata del 9 luglio 2019 la pubblicazione taiwanese DigiTimes.

Non è un segreto che il 3D Touch il meccanismo che dà una dimensione in più al gesto di toccare lo schermo registrando la pressione di chi lo tocca, sia un meccanismo complesso e costoso (tutti i dubbi sulla funzione e le modalità di utilizzo si possono leggere nell’articolo dedicato al 3D Touch di Macitynet).

Secondo le fonti di DigiTimes, “I produttori dei moduli tattili TPK Holding e General Interface Solution (GIS) potrebbero avere un incremento delle vendite nella seconda metà del 2019, anche se Apple potrebbe rimuovere i sensori 3D Touch da tutti i dispositivi iPhone nel 2019”.

Una voce, quella riportata dal DigiTimes, che è anche la conferma di un report di Barclays che, a maggio 2019, aveva previsto l’eliminazione totale della funzione. L’arrivo di tre nuovi iPhone 2019 senza 3D Touch è anticipata fin dall’estate dello scorso anno e recentemente è stata ulteriormente ribadita in un report di Barclays pubblicato a fine maggio: ora alcune funzioni di iOS 13 e iPadOS in versione beta puntano nella stessa direzione.

Apple avrebbe già gettato le basi per una sostituzione del 3D Touch con iPhone XR. Già a novembre 2018, Apple ha fornito il supporto per Haptic Touch consentendo agli utenti di premere a lungo su una notifica per ottenere maggiori informazioni.

Il 3D Touch è presente sui nuovi iPhone Xs e iPhone Xs Max ma non sull’iPhone Xr. Tutte le notizie sulla funzione si possono leggere nella sezione dedicata al 3D Touch.