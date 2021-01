Anker lancia il concorrente del MagSafe per iPhone 12

Anker ha realizzato un concorrente del caricatore MagSafe per iPhone 12 di Apple. La forma è la stessa: un disco metallico capace di agganciarsi al retro della nuova linea 12 di iPhone per mezzo dei magneti, presenti anche in questo “clone” che può quindi garantire una ricarica sicura grazie al preciso allineamento delle bobine presenti all’interno del telefono. A differenza del MagSafe però è semplicemente un caricatore certificato Qi, il che vuol dire che può spingere la ricarica fino ad un massimo di 7.5 W, ovvero a velocità dimezzata rispetto ai 15 W che può offrire il caricatore originale di Apple.

Per chiarirlo a chi è estraneo all’argomento, la ricarica wireless Qi è quella ad oggi supportata da tutti gli smartphone in commercio, compresi gli iPhone dotati di sistema ad induzione, quindi dall’8 in poi. Apple è attualmente l’unica che ha realizzato un proprio standard con iPhone 12, offrendo un sistema che riesce a ricaricare rapidamente le batterie dei nuovi telefoni al doppio della velocità supportata da tutti gli altri.

Non potendo pareggiare i conti con questa tecnologia, Anker ha concentrato lo sviluppo perfezionando la propria soluzione sotto altri punti di vista. Oltre ad aggiungere alcuni magneti all’interno della bobina di ricarica, parte dell’elettronica è stata trasferita nella spina USB-C. In questo modo la tenuta dello smartphone è migliore e, nonostante i maggiori ingombri del connettore, si è riusciti ad assottigliare (misura solo 0,3 pollici ovvero 76mm, contro i 0,72 pollici (183mm) del MagSafe di Apple) e rimpicciolire la piastra magnetica, a beneficio della portabilità dell’intero caricatore.

Pur dovendo rinunciare ai benefici della velocità di ricarica del caricatore originale, la soluzione di Anker appare come tra le migliori di tipo Qi attualmente in commercio compatibili con iPhone 12, dove spopolano già diversi cloni che non dispongono di alcuna certificazione e che, per il prezzo per cui vengono proposti, non trasmettono certo fiducia specialmente dal punto di vista della sicurezza.

A proposito di prezzo, quello del caricatore di Anker in questione si allinea con quello di altri caricatori wireless Qi, con il vantaggio però come detto di essere a misura di iPhone 12 grazie al sistema di magneti interno che assicura il corretto allineamento delle bobine. Parliamo di 21,99 dollari ovvero circa 18 euro col cambio attuale, comunque molto meno dei 45 euro necessari per comprare il caricatore MagSafe di Apple. Al momento è in vendita sul canale francese di Amazon ma è già elencato anche in quello italiano, quindi dovrebbe essere presto disponibile anche alle nostre latitudini.