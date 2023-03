Super Mario Bros il Film svelato nel trailer finale

Ne sentiamo parlare fin dal 2017 e dopo i primissimi trailer, arriva quello finale di Super Mario Bros il Film, anche in italiano: in un minuto e mezzo di durata prendono vita tutti i più celebri e amati personaggi Nintendo e anche lo spirito e le ambientazioni dei giochi.

Sullo schermo non ci sarà nessun attore in carne e ossa, impiegati però come da tradizione di Hollywood, per dare voce ai protagonisti digitali con uno stuolo di star. A giudicare dallo spettacolare trailer, non solo per l’elevata qualità grafica e delle animazioni, ma anche per scenari e ricchezza d’azione e cambi di scena, ci aspetta il film di Mario più fedele allo spirito e ai giochi Nintendo.

Anche se la piccola ma versatile Switch ci ha abituati a vere e proprie meraviglie, la grafica del film potrebbe essere quella di una console Nintendo del 2030. Questo perché scene e azione riproducono quasi con fedeltà assoluta livelli che sembrano provenire direttamente da New Super Mario Bros. U Deluxe e intense gare di Mario Kart Deluxe, inclusa la spettacolare e temuta Pista Arcobaleno.

Per raggiungere questo obiettivo la casa di produzione Illuminations, e i registi Aaron Horvath e Michael Jelenic, hanno lavorato a stretto contatto con Nintendo. Per assicurare grafica da urlo Illuminations ha rivisto e migliorato le sue tecnologie di rendering e illuminazione.

Qui l’elenco degli attori che danno le voci ai personaggi principali: Mario (Chris Pratt), principessa Peach (Anya Taylor-Joy), Luigi (Charlie Day), Bowser (Jack Black), Toad (Keegan-Michael Key), Donkey Kong (Seth Rogen), Cranky Kong (Fred Armisen), Kamek (Kevin Michael Richardson) e Spike (Sebastian Maniscalco).

In questo articolo riportiamo il trailer finale di Super Mario Bros il Film: a partire da questa pagina di Amazon è già possibile acquistare i biglietti per andarlo a vedere nei cinema delle principali città in Italia,