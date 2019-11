Apple assume un peso massimo della tv, Richard Plepler ex CEO HBO

Dopo l’annuncio dei primi cambiamenti nel team di Apple TV+, con l’addio a Kim Rozenfeld, arriva ora la notizia di un nuovo ingresso nella squadra televisiva di Apple. Si tratta di Richard Plepler, ex presidente e CEO della HBO, una vera istituzione del mondo della tv. Plepler ha stipulato un accordo di produzione esclusiva con Apple, che è attualmente in fase di negoziazione.

Plepler affiancherà Jamie Erlicht e Zack Van Amburg, che hanno cercato di mettere in scena una produzione originale di alto livello in tempo per il lancio di Apple TV+ che è avvenuto lo scorso primo novembre 2019.

L’obiettivo di Plepler è quello di fornire come produttore serie tv di serie A, proprio come quelle che ha sostenuto come dirigente della HBO, tra cui il cult Game of Thrones.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, Plepler è uno dei dirigenti più autorevoli e apprezzati del settore e ha lasciato la HBO all’inizio del 2019, una scelta inaspettata che ha stupito il mondo dello spettacolo. Altrettanto stupefacente è stata la mossa di Plepler verso Apple, che sembrerebbe un capitolo della guerra per aggiudicarsi i talenti della televisione che stanno combattendo Apple, Disney, NBCUniversal e Warner Media, con l’obiettivo di lanciare le proprie piattaforme tv e di competere con Netflix, Amazon Prime Video e Hulu. Per Apple, la presenza di Richard Plepler è decisamente una vittoria.

