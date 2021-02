Apple ordinerà a BOE più schermi per iPhone 13

Finora la stragrande maggioranza degli schermi OLED per iPhone è stata fornita da Samsung, ma sembra che Apple incrementerà in modo consistente gli ordini di produzione presso il colosso cinese BOE per la nuova gamma iPhone 13 in arrivo nell’autunno di quest’anno.

Negli scorsi mesi BOE non era riuscita a soddisfare gli elevati standard qualitativi e di produzione richiesti da Cupertino, problemi successivamente superati, permettendo così di diventare fornitore Apple ma solo per quantitativi ridotti di display destinati agli iPhone 12, per la maggior parte ancora forniti da Samsung.

Ora però, secondo una nuova anticipazione che proviene da Taiwan, BOE è riuscita a compiere un vero e proprio salto di qualità collaborando con GIS-KY, un produttore di pannelli touch che fa parte del gruppo Hon Hai (Foxconn), partner storico di Cupertino. Un team di 100 ingegneri di GIS avrebbe collaborato con BOE per sviluppare congiuntamente display OLED in grado di soddisfare le richieste di Cupertino, una collaborazione preziosa che avrebbe permesso a BOE di raggiungere standard paragonabili ai display OLED dei principali marchi sudcoreani, riferimento che punta direttamente a LG ma sopratutto a Samsung.

La bontà dei risultati raggiunti sarebbe tale da aver convinto Apple a incrementare in modo sensibile gli ordinativi presso BOE già per la gamma iPhone 13 attesa questo autunno, come segnala Economic Daily News. Occorre tenere presente che per i nuovi iPhone 13 sono attesi quattro nuovi modelli, evoluzione di quelli attuali, dotati di display OLED più sofisticati di quelli attualmente impiegati negli iPhone 12, con tecnologia LTPO a basso consumo e, per i modelli Pro, probabilmente anche con frequenza di aggiornamento variabile compresa tra 60Hz e 120Hz.

