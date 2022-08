Apple ha completato lo sviluppo di iOS 16

La scorsa settimana gli ingegneri di Apple hanno completato lo sviluppo di iOS 16. Lo afferma Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter settimanale facendo probabilmente riferimento a quella che dovrebbe essere la prima release ufficiale di iOS 16, release “congelata” in termini di funzionalità generali e con gli sviluppatori che d’ora in poi si concentreranno principalmente sulla soluzione di bug (prima i più importanti e poi quelli minori con le release iOS 16.x nei prossimi mesi).

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Gurman conferma ancora una volta che iOS 16 e watchOS 9 arriveranno a settembre in concomitanza della presentazione dei nuovi iPhone 14 e Apple Watch Series 8, mentre iPadOS 16 e macOS Ventura dovrebbero essere distribuiti ufficialmente a ottobre. Il ritardo nella presentazione di iPadOS 16 e macOS Ventura sarebbe dovuto, come già altre volte indicato, a problemi riscontrati con Stage Manager, la funzione che rivoluziona il concetto di multitasking permettendo di lavorare con più finestre aperte in sovrapposizione e con il supporto di monitor esterni).

Gurman ha recentemente riferito che Apple ha in programma un evento per il 7 mercoledì 7 settembre, evento nel corso del quale dovrebbero essere presentati gli iPhone 14 e gli Apple Watch Series 8. Come di consueto, oltre a presentare nuovi prodotti in questo periodo dell’anno, dovrebbero essere annunciate anche le nuove versioni dei sistemi operativi (iOS 16 e watchOS 9). Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte di Apple. Lo scorso anno la presentazione degli iPhone 13 e degli Apple Watch Series 7 è avvenuta il 15 settembre, mentre macOS Monterey è arrivato il 25 ottobre.

A questo indirizzo tutto quello che sappiamo sinora di iPhone 14; a questo indirizzo tutto quello che sappiamo sinora di Apple Watch Series 8. Qui un riassunto di tutto quello che Apple potrebbe presentare.

Le nuove funzioni di iOS 16 saranno disponibili per tutti in autunno come aggiornamento software gratuito per iPhone 8 e modelli successivi.

Le nuove funzioni di iPadOS 16 saranno disponibili in autunno come aggiornamento software gratuito per iPad (quinta generazione e successive), iPad mini (quinta generazione e successive), iPad Air (terza generazione e successive), e tutti i modelli di iPad Pro.

Per tutte le novità su iOS 16, iPadOS 16 e watchOS 9 vi invitiamo a cliccare sui rispettivi link. Ricordiamo infine che iOS 16 è stato annunciato alla WWDC 2022 del 6 giugno insieme ad altre novità software e hardware che trovate riassunte in questo articolo.