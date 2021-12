Apple lancerà Apple Watch 2022 in edizione per sport estremi

Tante novità all’orizzonte per gli appassionati della Mela morsicata e di Apple Watch per il 2022: secondo Ming Chi Kuo la multinazionale di Cupertino non introdurrà solamente Apple Watch Serie 8 e un nuovo Apple Watch SE, ma per la prima volte anche una edizione speciale per sport estremi.

Nelle scorse ore lo stesso analista ha pubblicato un nuovo report sul visore Apple per realtà aumentata e virtuale: nelle note dedicate allo smartwatch di Cupertino purtroppo non emergono anticipazioni su design e caratteristiche dei vari modelli, quanto piuttosto indicazioni sui partner Apple che si occuperanno della produzione.

Sia per i nuovi modelli Apple Watch Serie 8 che per l’edizione speciale per sport estremi Apple ha incaricato Luxshare ICT di gran parte della produzione per la fase di lancio. Ricordiamo che in precedenza Kuo aveva segnalato che sempre Luxshare ICT era stata incaricata da Apple di produrre circa il 70% degli Apple Watch Serie 7 attuali.

In generale negli ultimi anni l’importanza e il ruolo di Luxshare sono cresciuti sensibilmente nella catena di aprovvigioamento di Cupertino. Inizialmente la società era incaricata di produrre accessori Apple e AirPods, ma nel tempo si sono ampliati enormemente sia le quantità degli ordinativi, sia il numero e l’importanza dei prodotti commissionati da Apple.

Finora l’unico indizio relativo agli Apple Watch Serie 8 anticipato da Kuo è la possibile rilevazione della temperatura corporea. Prima dell’arrivo degli Apple Watch Serie 7 sono circolate indicazioni sul possibile rinnovo del design in versione molto più squadrata, rendering inclusi, una novità che potrebbe arrivare nel 2022 o magari per la nuova versione per sport estremi.

Quest’ultimo modello più resistente è già stato anticipato da tempo, anche da Mark Gurman, ma ora che anche l’attendibile Ming Chi Kuo lo indica in arrivo le probabilità di averlo al polso entro la fine del prossimo anno aumentato sensibilmente.

Nelle scorse ore è arrivato il servizio Tim One Number che duplica il cellulare su smartwatch per usare Apple Watch Cellular in Italia: ne abbiamo parlato in questo articolo. Per la recensione di Apple Watch 7 rimandiamo i lettori a questa pagina di macitynet, invece per scegliere tra Apple Watch Serie 7 e Watch SE si parte da qui.