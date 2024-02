Apple Music ora vi fa riscoprire i preferiti ogni mese con Replay

Apple ha iniziato il rollout della versione mensile di Apple Music Replay, la funzione che consente di rivivere la musica preferita dall’utente, tenendo conto con maggiore regolarità delle abitudini.

Lo riferisce Engadget spiegando che si tratta di una variante della funzionalità che permette di rivivere la musica preferita nell’ultimo anno, scoprire la musica ascoltata durante l’anno, ottenere una playlist con i brani preferiti dell’anno e un’altra per ogni anno di abbonamento a Apple Music.

Come è facile immaginare, la versione mensile mostra il numero totale di minuti durante i quali si è ascoltata musica, gli artisti, i brai e gli album più riprodotti, così come le “pietre miliari” mensili.

Apple Music Replay individua i brani, gli album, gli artisti, le playlist, i generi e le stazioni ascoltate di più utilizzando: la cronologia di ascolto, il numero di riproduzioni di un brano, un artista, un album, una playlist, un genere e una stazione, la quantità di tempo trascorso ascoltando un brano, un artista, un album, una playlist, un genere e una stazione.

È possibile visualizzare le statistiche di ascolto di Apple Music Replay dal sito music.apple.com/it/replay (accedendo con lo stesso ID Apple che si usa con l’abbonamento a Apple Music).

Come sempre è possibile vedere i brani, gli artisti e gli album che hai ascoltato finora quest’anno, insieme al numero di riproduzioni e al tempo trascorso ascoltandoli. Si può riprodurre una selezione di fine anno con i contenuti in evidenza (con un riepilogo audio e video dei contenuti ascoltati di più) e condividere le informazioni (per condividere le informazioni di ascolto personalizzate in un messaggio e sui social media).

Tra le ultime novità di Apple Music, la possibilità per chi ha un abbonamento di collaborare alle playlist con familiari e amici in iOS 17.3.

Per i fan di USHER è stata recentemente predisposta una ricca raccolta di contenuti esclusivi in occasione della performance dell’artista all’Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, un’esibizione attesa da 30 anni, trasmessa domenica 11 febbraio dall’Allegiant Stadium di Las Vegas