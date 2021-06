Apple ora fa scaricare gratis Mac OS X Lion e OS X Mountain Lion

Apple ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente i vecchi installer completi di Mac OS X 10.7 Lion e OS X 10.8 Mountain Lion. Le pagine web in questione sono nuove (riportano la data del 23 giugno). Qui la pagina web da dove partire per scaricare Lion; qui quella da dove partire per scaricare Mountain Lion.

Gli installer “pesano” poco più di 4 GB ciascuno. Stranamente, i programmi sono firmati con un certificato scaduto ma questo non impedisce l’installazione.

Queste vecchie versioni di macOS – rilasciate nel 2011 e 2012 – sono ancora vendute a 21,99€ su Apple Store (viene inviata una mail contenente un codice da utilizzare sul Mac App Store): all’epoca bisognava pagare per ottenere la nuova versione del sistema operativo. Il successore di Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks , è stata la prima major release di OS X gratuita.

A questo indirizzo trovate un tutorial su come scaricare altre vecchie versioni di OS X.