Apple sposterà il 10% della produzione iPhone 12 in India

Apple si sta preparando per trasferire dalla Cina fino al 10% della produzione degli attuali modelli iPhone 12 in India, una mossa anticipata da tempo, prima per le questioni legate alla guerra commerciale tra USA e Cina, successivamente anche per evitare i problemi emersi con la pandemia per il rischio di blocco totale in alcuni paesi. Le novità degli ultimi report riguardano i dispositivi in questione, le percentuali indicate e anche le tempistiche.

Finora infatti Apple ha costruito la stragrande maggioranza dei suoi dispositivi in Cina, relegando all’India e altri paesi asiatici linee di accessori e modelli di iPhone non di punta. In particolare in India Cupertino realizza un numero limitato di iPhone 11 e iPhone XR.

Ora invece, in collaborazione con Foxconn, Cupertino si prepara ad ampliare la produzione dei due modelli precedenti, affiancando anche la produzione di iPhone 12 in India, come segnala Business Standard. L’impianto indicato per questa espansione è quello di Foxconn presso Tamil Nadu. Alcuni saranno commercializzati all’interno del Paese, altri invece saranno destinati all’esportazione.

Tutti e tre i principali partner di Apple, Foxconn, Pegatron e Wistron, hanno aderito al programma di sovvenzioni del governo indiano, che assegna bonus fiscali e incentivi per le società che installano fabbriche per produrre smartphone, un progetto che sembra sarà esteso anche alla produzione di tablet.

Anche Pegatron sembra sia stata incaricata da Apple per la produzione di iPhone 12 in India, ma sembra che lo stabilimento in questione sarà pronto solo verso la metà di quest’anno. Risultano invece meno chiari i piani di espansione relativi a Wistron: la società è stata messa sotto controllo da Apple dopo la grave rivolta dei lavoratori che provocato danni per milioni di dollari.

