Apple sostituisce Apple Watch 3 rotti con Apple Watch 4

Chi deve riparare Apple Watch 3, avrà una sorpresa: Apple sostituisce tutti gli Apple Watch 3 da riparare con il più nuovo e versatile Apple Watch 4. Sembrerebbe, infatti, che Apple abbia esaurito le scorte di Apple Watch 3: Cupertino ha informato il personale addetto alla vendita e alle riparazioni negli Apple Store che sostituirà gli Apple Watch 3 da riparare con la quarta serie dello smartwatch marchiato mela morsicata.

Gli utenti Apple Watch che sono alla ricerca di una riparazione o di una sostituzione del proprio Apple Watch Serie 3 in acciaio inossidabile (GPS Cellular) riceveranno in cambio Apple Watch 4, in acciaio inossidabile (GPS Cellular). Naturalmente il colpo di fortuna dipende dalle scorte disponibili presso l’Apple Store o il centro autorizzato Apple a cui l’utente si rivolge per la riparazione.

Già a settembre, in attesa del keynote del 12 settembre, si annunciava la diminuzione delle scorte di Apple Watch 3: la mancanza di disponibilità di Apple Watch 3 in acciaio inossidabile era stato letto come segno dell’arrivo durante il keynote di un nuovo modello di smartwatch di Cupertino.

Questa non è la prima volta che Apple offre ai clienti dispositivi più recenti come sostituzioni quando si verificano mancanza di parti dei modelli o degli stessi modelli per le riparazioni. Già a gennaio Apple ha incominciato a offrire la seconda serie di Apple Watch come sostituto della prima serie.

Ora gli utenti di Apple Watch 3, se da sostituire, si troveranno tra le mani Apple Watch 4. Apple Watch 4 era stato presentato il 12 settembre, al fianco dei nuovi iPhone 2018 ovvero iPhone XS e iPhone Xs Max e iPhone XR. Per le ultime notizie su Apple Watch vi rimandiamo alla pagina dedicata di Macitynet.