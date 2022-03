Apple TV, l’app approda sui TV Philips MediaSuite per hotel

Per i vacanzieri l’albergo è semplicemente un luogo di riposo tra un divertimento e l’altro, ma per chi ci si appoggia per lavoro può diventare una seconda casa a tempo: quindi per rilassarsi, ogni scusa è buona, ed è proprio qui che si posizionano quindi l’app Apple TV e il servizio Apple TV+ che, grazie ad una collaborazione tra Apple e PPDS (Philips Professional Displays), il fornitore globale di prodotti TV Philips per l’industria dell’ospitalità, ora sarà accessibile anche dai televisori degli alberghi.

Attraverso l’installazione di TV della linea Philips MediaSuite i viaggiatori saranno sostanzialmente in grado di avviare l’app Apple TV ed effettuare l’accesso al proprio abbonamento per continuare a seguire spettacoli e serie TV direttamente dal televisore della propria stanza, riprendendo magari quei contenuti che avevano lasciato in sospeso a casa. Di conseguenza l’hotel dovrà soltanto dotarsi di una linea internet capace di gestire l’enorme mole di movimento di dati che si genera durante lo streaming dalle varie stanze degli ospiti.

Questa collaborazione si aggiunge a una serie di accordi precedenti con altri fornitori di servizi in streaming come Netflix e all’integrazione del Chromecast 4K, aumentando così l’offerta per gli ospiti degli hotel. Commenta così Jeroen Verhaeghe, business manager internazionale di PPDS:

«Sono assolutamente lieto di poter offrire l’accesso all’app Apple TV, che include Apple TV+, uno dei servizi di TV in streaming più popolari al mondo, alla linea Philips MediaSuite. Così si offre ancora più scelta agli ospiti dell’hotel, che potranno trasmettere in streaming i contenuti nei modi che desiderano. Acuiti dalla pandemia, i servizi di streaming non sono mai stati così popolari, quindi per PPDS è fondamentale tenere il passo e soddisfare le nuove esigenze dei viaggiatori di oggi attraverso i nostri display professionali.

L’app Apple TV può essere aggiunta ai televisori Philips MediaSuite tramite Google Play soltanto dopo l’installazione dell’ultima versione del firmware del TV. Tutti gli aggiornamenti sulle piattaforme di streaming tv si trovano invece nelle pagine dedicate ad Amazon Prime Video, Netflix, Apple TV+ e Disney+.