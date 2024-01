Apple TV Plus, Extrapolations e Jane vincono premi per la promozione dell’ambiente

Apple è tra i vincitori degli Environmental Media Awards, premio assegnato ogni anno dalla Environmental Media Association (EMA) ai film ecologisti che apportano un importante messaggio ambientalista e di lotta contro il degrado ambientale.

Apple ha ricevuto il premio per “Jane“, programma che vede come protagonista Jane, bambina di 9 anni ambientalista in erba, che cerca di salvare gli animali invia di estinzione e conduce il suo migliore amico David e lo scimpanzé Greybeard verso nuove avventure per salvaguardare gli animali selvatici in tutto il mondo.

Jane è ispirata al lavoro della leggendaria ambientalista Jane Goodall; la docuserie naturalista Big Beasts – Maestose creature, narrata da Tom Hiddleston.

“Extrapolations – Oltre il limite” sono otto storie interconnesse, nel corso di 33 anni, esplorando come il cambiamento climatico del pianeta influenzerà la sfera familiare, lavorativa, spirituale e la sopravvivenza.

In u episodio speciale del podcast Apple News In Conversation, la conduttrice Shumita Basu ha discusso con Burns e con l’attrice Sienna Miller di come le star di Hollywood si siano unite per fare Extrapolations e di cosa sia necessario per ottenere progressi reali nella lotta contro il cambiamento climatico.

L’Environmental Media Association (EMA) è una organizzazione non-profit creata nel 1989, che ritiene “che attraverso la televisione, il cinema e la musica, la comunità di intrattenimento ha il potere di portare la coscienza ambientale a milioni di persone”.

Apple ha ottenuto un numero record di 13 nomination agli Oscar, di cui 10 per Killers of the Flower Moon, in lizza per le seguenti categorie: miglior film, migliore regia (Martin Scorsese), migliore attrice protagonista (Lily Gladstone), miglior attore non protagonista (Robert De Niro), migliori costumi, miglior scenografia, miglior colonna sonora originale, miglior brano originale, miglior montaggio e migliore fotografia.

Napoleone, il lungometraggio di Apple Original Films diretto da Ridley Scott, è in lizza per tre categorie: migliori costumi, miglior scenografia e migliori effetti speciali.

