Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, Cupertino indaga sui problemi al microfono

Apple ha fatto sapere di essere a conoscenza dei problemi lamentati da alcuni utenti con il microfono di Apple Watch Series 8 e Apple Watch Ultra, un inconveniente che, ad esempio, impedisce di usare Siri, effettuare chiamate e altro ancora.

Alcuni utenti hanno segnalato inconvenienti legati al microfono, con quest’ultimo che sembra costantemente non rispondere alle richieste dopo un po’ di tempo, impedendo alle app che fanno affidamento al microfono di funzionare correttamente o funzionare del tutto.

Il sito Macrumors riferisce di una nota che Apple avrebbe inviata agli Apple Store e ai centri di assistenza, nella quale si spiega che l’azienda è a conoscenza del problema, spiegando che gli utenti potrebbero riscontrare problemi con Siri, cercando di memorizzare note vocali ed effettuare chiamate. Il messaggio “misurazione sospesa” potrebbe inoltre apparire nell’app Rumore, l’app che misura il volume dei suoni ambientali utilizzando il microfono e la durata dell’esposizione.

Apple riferisce che è possibile riavviare il dispositivo per risolvere temporaneamente il problema, lasciando immaginare che si tratti di qualche bug software e non di un problema hardware. Apple nel memo inviato agli Apple Store suggerisce di indicare agli utenti di attendere i futuri aggiornamenti di watchOS, update che dovrebbero includere un fix per il problema del microfono che non funziona.

Sulle pagine di macitynet trovate la recensione di iPhone 14 Pro, iPhone 14 modello base, dei nuovi AirPods 2022 di seconda generazione e anche le prime impressioni su Apple Watch Ultra.