Aumenta la produzione delle tastiera Apple con meccanismo a forbice

La nuova tastiera Apple con meccanismo a forbice è desiderata dagli utenti: nonostante l’emergenza coronavirus che rallenta e blocca l’economia in diversi paesi, i costruttori si stanno attrezzando per incrementarne la produzione.

Si tratta di un buon segnale per Apple che proviene dalla catena di approvvigionamento asiatica: sembra che nonostante le attuali grandi incertezze di mercato e domanda, i costruttori coinvolti non abbiamo registrato alcun calo degli ordinativi per i computer e i dispositivi Apple che integrano la tastiera con meccanismo a forbice di Cupertino.

È stata introdotta per la prima volta in MacBook Pro 16” alla fine dello scorso anno, e puntualmente è indicata come una delle novità più apprezzate in praticamente tutte le recensioni, inclusa quella di macitynet.

Successivamente Apple ha introdotto la tastiera con meccanismo a forbice sia nei MacBook Air 2020 che negli iPad Pro 2020, in quest’ultimo caso come accessorio opzionale da acquistare separatamente. Magic Keyboard con tastiera retro illuminata e trackpad per gli iPad Pro 2020 ma compatibile anche con i precedenti iPad Pro 2018.

Apple Magic Keyboard per iPad Pro sarà disponibile a maggio al prezzo di 339 euro per il modello da abbinare agli iPad Pro da 11” e anche al prezzo di 399 euro per il modello destinato agli iPad Pro 12,9”.

Finalmente con l’arrivo della nuova tastiera a forbice, Apple manda gradualmente in pensione quella precedente con meccanismo a farfalla, criticata dagli utenti per la corsa breve dei tasti ma sopratutto per la tendenza a presentare presto malfunzionamenti dei pulsanti fino a blocchi completi dei tasti, fino a costringere Apple a introdurre un programma di riparazione gratuito.

Per quest’anno è atteso anche l’arrivo di un MacBook Pro 13” o 14” dotato di questa nuova tastiera: un altro aggiornamento che contribuirà a incrementare ordinativi e produzione dei fornitori Apple, come rilevato in queste ore da DigiTimes. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di MacBook e iPad sono disponibili ai rispettivi collegamenti.