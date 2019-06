iOS 13 trasforma iPhone e iPad in Playstation 4 portatile

Questo autunno sarà una stagione torrida per gli appassionati di videogiochi perché con iOS 13 e iPadOS iPhone e iPad diventano una Playstation 4 portatile. Alla WWDC 2019 infatti Apple ha annunciato, tra il clamore del pubblico, il supporto per i controller Xbox One S e DualShock 4 sia in iOS 13 che in iPadOS, oltre che per Apple TV.

Per completare la trasformazione di iPhone e iPad in Playstation 4 portatile occorre utilizzare l’app Sony PS4 Remote Play disponibile fin dall’inizio di marzo di quest’anno. Grazie a questa app ufficiale infatti è possibile trasmettere e giocare in streaming i giochi di Playstation 4 su iPhone e iPad, a patto che console e dispositivo iOS si trovino sotto copertura Wi-Fi.

Non solo in questo modo tutti i pulsanti e stick del controller DualShock 4 si gestiscono come tutti gli utenti Playstation 4 fanno da sempre e con le stesse funzioni, ma si gestiscono anche la dashboard della console, il profilo utente e anche lo store digitale Sony.

Una delle primissime prove di iPhone e iPad usati come Playstation 4 portatile è stata effettuata da MacRumors, utilizzando iOS 13 beta, l’app Sony Remote Play e un controller DualShock 4 Sony collegato al dispositivo iOS. Non tutti i giochi PS4 supportano Remote Play, ma quando ciò avviene tutte le funzioni risultano disponibili su iPhone e iPad, incluso l’impiego del microfono per le chat vocali durante le partite.

Il supporto dei controller di Xbox e PS4 in arrivo con iOS 13 e iPadOS promette di migliorare l’esperienza di gioco anche con l’app Steam Link di Valve. Quest’ultima disponibile da maggio permette di trasmettere e giocare in streaming i giochi Steam in esecuzione su Mac, PC e Linux su iPhone e iPad tramite rete Wi-Fi. Un’altra app di questo tipo ma per i giochi Xbox è in corso di sviluppo presso Microsoft e probabilmente sbarcherà anche su iOS: al momento è possibile sfruttare l’app terze parti OneCast per riprodurre i giochi Xbox su iPhone e iPad.

Infine questo autunno gli appassionati da gaming potranno sfruttare il proprio joypad preferito tra quello di Xbox One S o di Playstation 4 anche per giocare ai titoli di Apple Arcade su Apple TV, il servizio di giochi in abbonamento in arrivo anche in Italia.