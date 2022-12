Belkin lancia il kit di pulizia per AirPods

Per via della loro conformazione gli auricolari sono un ricettacolo di sporco, e gli AirPods di Apple non fanno eccezione: per tale ragione Belkin ha realizzato un kit di accessori che dovrebbe facilitare il compito della pulizia in sicurezza, con la promessa di rimuovere il cerume e ripristinarne le prestazioni acustiche originali.

Così infatti dichiara Belkin presentando il kit di pulizia per AirPods:

Il nostro kit di pulizia per AirPods rimuove in modo sicuro l’accumulo di cerume e ripristina le prestazioni acustiche senza danneggiare le cuffie. Ottieni il tuo audio di alta qualità e goditi appieno i tuoi AirPod più a lungo.

Cosa c’è dentro il kit di pulizia Belkin per AirPods

La confezione include una soluzione per ammorbidire il cerume, una spazzola per rimuovere il grosso dello sporco, un gel per detergere le superfici e un panno in microfibra per completare la pulizia.

Come si usa

C’è anche un video (qui sotto) che in due minuti e mezzo spiega per bene i vari passaggi da seguire e l’utilizzo corretto dei vari accessori, dal panno che funge anche da tappetino per l’intero processo di pulizia, alla preparazione dell’appiccicoso gel per acchiappare lo sporco più difficile da raggiungere.

Compatibilità

Il kit può essere usato con tutti gli AirPods di prima, seconda e terza generazione: sono invece esclusi i modelli della linea Pro, che non vengono menzionati nell’elenco delle compatibilità.

AirPods Cleaning Kit di Belkin, prezzo e disponibilità

Il kit Belkin per la pulizia di AirPods costa 14,99 dollari, ma al momento è in vendita soltanto negli USA. Belkin però vende tutti i suoi prodotti anche in Italia e si possono acquistare direttamente nel negozio ufficiale Belkin su Amazon, perciò è molto probabile che presto possa arrivare anche da noi.

In alternativa

Nel frattempo potete seguire la nostra guida alla pulizia degli AirPods e degli auricolari, dove spieghiamo come portare a termine il compito senza danneggiare le cuffie e suggerendo alcuni degli strumenti alternativi a questo nuovo kit di Belkin – non ci sono soluzioni detergenti né gel acchiappatutto, ma solo spazzole e punteruoli ad hoc – che sicuramente possono aiutare nell’impresa.