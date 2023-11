Black Friday Apple, tutti i migliori sconti di oggi

Il Black Friday Apple ha faticato un po’ a manifestarsi su Amazon. Mentre tutti gli altri prodotti venivano scontati anche alcuni di quelli con il marchio della Mela che ci si attendeva potessero scendere di prezzo non si schiodavano dal loro.

Ma questa mattina, finalmente, abbiamo visto apparire una pagina speciale con una lista di accessori di dispositivi con prezzi molto interessanti.

Altri li abbiamo reperiti noi, scavando nelle vastissime e profonde pieghe del sito Amazon. Vediamo qui di seguito quelli di cui dovreste assolutamente approfittare.

Accessori Apple in sconto

I prodotti più scontati, molti dei quali al loro minimo assoluto, sono gli accessori. Parliamo ad esempio della Apple Pencil 2 che viene ribassata a 96€, un prezzo mai visto. La Apple Pencil 1 è pure scontata ma “solo” a 90 € che seppure non il minimo di sempre è un prezzo top.

Sono al minimo sia il Magic Mouse bianco (65€) che il Magic Mouse nero (75€), costano davvero poco rispetto al prezzo Apple le tastiere Magic Keyboard anche questa sia nera (169€) che bianca (101€). In sconto anche quella senza tastierino numerico (79€).

Tra i prodotti che meritano di essere segnalati per il loro prezzo ci sono le Magic Keyboad per gli iPad: quella per iPad Pro 11 e iPad Air che li trasforma in una sorta di computer portatile costa 287 € (invece di 349€); in sconto c’è anche quella per iPad Pro 12,9″ che pagate 349€. Quella per iPad di decima generazione è scontata a 233,99€

Airpods

Vanno in sconto a 239€ anche gli Airpods Pro con porta USB-C. A questa promozione abbiamo dedicato una specifica notizia dove vi spieghiamo esattamente le ragioni per cui dovreste acquistare questi auricolari. Non che ce ne sia bisogno vista la loro popolarità, ma in quella notizia ci sono le informazioni che vi servono per capire perchè a 239€ si tratta di un acquisto da fare.

In sconto ci sono anche gli Airpods 3. Qui l’offerta (169€), pur buona, non rappresenta uno sconto particolare rispetto al passato ma era e resta una valida occasione di risparmio.

Nella lista ci mettiamo anche gli Airpods Max. Le cuffie non le abbiamo più viste ai livelli di sconto che ebbero qualche tempo fa ma a 579€ sono al minimo degli ultimi mesi. Se siete interessati alle funzioni e alle qualità di queste cuffie non le troverete in giro ad un prezzo migliore.

Apple Watch Ultra ed Apple Watch 8

Lo sconto arriva anche sugli Apple Watch. I più convenienti e secondo noi da prendere al volo sono quelli sugli Apple Watch Ultra dello scorso anno e quello sugli Apple Watch 8.

I primi li trovate ad un prezzo che parte da 759€ per i modelli con bracciale Trail Loop (769€ per i modelli con Trail Loop). Si tratta di una offerta superlativa visto che il modello nuovo costa 909 € ed offre quasi nulla in più: in pratica (oltre all’ininfluente sulla quotidianità, processore S9) solo lo schermo più luminoso e la gesture a due dita che funziona come una sorta di scorciatoia verso alcune funzionalità.

Apple Watch 8, in meno rispetto ad Apple Watch 9, oltre alla menzionata gesture a due dita, ha solo il processore. Nella lista che del Black Friday che vi segnaliamo sopra, trovate solo un paio di modelli in sconto in particolare questo da 41mm con rete cellulare a 499€, ma in realtà se entrate nel sito Amazon e scorrete la vetrina di Apple Watch 8 trovate tanti modelli ai prezzi minimi degli ultimi giorni.

Ad esempio il modello da 45mm con solo GPS a 369 € (il corrispondente Apple Watch 9 costa 489€) o quello in acciaio con bracciale in maglia milanese che costa 639,99€ (invece che i 909 € di Apple Watch 9)

iPhone 15 e iPhone 14

Anche gli iPhone non appaiono nella lista dei prodotti in sconto per il Black Friday ma sia iPhone 15 che iPhone 14 sono al minimo delle ultime settimane. Anche delle promozioni su questi dispositivi abbiamo detto in articoli nei quali singolarmente vi spieghiamo la convenienza del prezzo.

iPhone 15 128 GB è scontato a 899€ in quasi (rosa escluso) tutti i colori. Apple questo stesso telefono lo fa pagare 979€, quindi risparmiate 80€. Se volete qualche cosa in più in fatto di memoria, rivolgetevi ad iPhone 15 256 GB che è scontato nel colore azzurro e verde a 979 € invece che 1109

Gli iPhone 14 costano 749€ nella versione da 128 GB. Un risparmio molto importante rispetto al prezzo di listino di 879€. La versione da 256 GB costa invece 899€. Da notare che di iPhone 14 si compra in sconto anche la versione Plus. In particolare iPhone 14 Plus da 128 GB lo pagate solo 829 € (invece di 979€), percentualmente è lo sconto migliore tra quelli che abbiamo individuato.

Se siete indecisi quali iPhone comprare, iPhone 15 o iPhone 14. Abbiamo un articolo che vi aiuta a decidere

iPad Air

Amazon non mette nelle promozioni del Black Friday Apple neppure gli iPad Air, eppure vediamo su alcuni di essi l’etichetta che caratterizza gli sconti di questo periodo.

In realtà lo sconto più conveniente per chi vuole questo tablet che ha già un potente processore M1 e tutte le principali funzioni (oltre che prestazioni) di un iPad Pro, è quello sul modello da 64 GB senza rete cellulare che costa 659 €. Questo modello l’etichetta non ce l’ha, ma lo sconto è del 15% rispetto al prezzo Apple.

Ecco come possiamo aiutarvi per il Black Friday con le pagine di riferimento di macitynet.it.