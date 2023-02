Samsung come Apple, a 40 anni di distanza da 1984 arruola Ridley Scott

Samsung ancora una volta va sulla scia di Apple. Dopo avere fatto smartphone, cuffie, auricolari, smartwatch, tablet che in un modo o nell’altro provavano a fornire una interpretazione in chiave coreana delle mosse di Cupertino, ora fa la stessa cosa con uno spot, chiamando Ridley Scott per esaltare le qualità del Galaxy S23 Ultra nella presentazione del nuovo smartphone (di una settimana fa) e nella promozione in corso.

Il regista di Blade Runner, Alien, Il Gladiatore (solo per citare alcuni dei suoi lavori) in realtà per Samsung non si cimenta in una pubblicità concorrente di quella pietra miliare che fu “1984” con la quale venne annunciato il Macintosh. ma un corto simile a quelli che Apple realizza per esaltare le tecnologie dei suoi dispositivi. Si tratta di “Behold”, un filmato di poco meno di 4 minuti che è servito ad introdurre lo smartphone di alto livello dell’azienda coreana dimostrandone le capacità in termini di ripresa di video.

Lo spot segue orme di un giovane che scopre la via d’uscita da un universo oscuro. Il corto evidenzia le capacità di registrazione dello smartphone condizioni di scarsa illuminazione o in situazioni che normalmente creerebbero una sfocatura, mettendo in risalto le funzionalità di stabilizzazione e l’angolo più ampio nei filmati cinematografici.

Nonostante non si tratti di una vera e propria pubblicità e benché non stiamo parlando di qualche cosa che rivaleggia con “1984” in termini propri, la mano di Scott, universalmente legato quando si parla di tecnologia ed innovazione nel campo tecnologico, fa sicuramente sensazione e lascia l’impressione che ci sia un richiamo alla rivale.

Anche il merito della campagna è qualche cosa di già visto in casa Apple; Behold rimanda alla campagna pubblicitaria #ShotoniPhone di Apple, che ha visto all’opera anche famosi registi per realizzare cortometraggi usando iPhone (l’ultimo risale a pochi giorni addietro). A gennaio il CEO di Apple, Tim Cook, aveva condiviso sul social network cinese Weibo, un corto (girato con iPhone 14) il cui oggetto era “l’amore di un uomo per l’opera”.

Per novità, fotogalleria e presa di contatto con i nuovi Galaxy S23 rimandiamo a questo articolo di macitynet.