Cenerentola con Camila Cabello arriverà a settembre su Amazon Prime Video

La storia sarà quella di sempre, ma la voce di Cenerentola sarà quella di Camila Cabello. La cantautrice cubana nominata ai Grammy porterà in tv in streaming, su Amazon Prime Video, il musical della favola della principessa più amata dalle bambine. Assieme a lei, diretti da Kay Cannon, ci saranno Idina Menzel e Billy Porter, Minnie Driver, Nicholas Galitzine e Pierce Brosnan.

Il musical con un cast stellare sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in 240 paesi. Sarà una rivisitazione audace della favola tradizionale. Un classico, riletto con un tocco moderno anche se l’ambientazione sarà quella da fiaba senza tempo, con abiti da favola e un principe azzurro.

Grande protagonista sarà la musica: musiche originali scritte dalla Cabello saranno la colonna sonora di Cenerentola su Amazon Prime Video assieme a cover di canzoni scritte da alcuni degli artisti più popolari di sempre.

La Cabello sarà Cenerentola, una giovane donna con sogni più grandi del mondo in cui vive, che con l’aiuto di Billy Porter (Fab G) riuscirà a realizzare.

I produttori sono James Corden, Leo Pearlman, Jonathan Kadin e Shannon McIntosh, gli executive producers sono Louise Rosner e Josephine Rose.

“Cenerentola è un classico che noi tutti conosciamo e amiamo, ma questa volta avrà un tocco inedito e moderno, e sarà interpretato dalla sensazionale Camila Cabello e da un cast di grandi star. Il produttore James Corden e il team creativo sono partiti da questa fiaba amata da tutti e l’hanno rinnovata in una prospettiva fresca e stimolante che piacerà al pubblico e alle famiglie di tutto il mondo. Non potremmo essere più entusiasti di poter far cantare e ballare i nostri clienti sulle note della rivisitazione di Kay Cannon di questo classico.“ ha dichiarato Jennifer Salke, Head of Amazon Studios.

