Come seguire WWDC21: appuntamento il 7 giugno su Macitynet

Ci siamo quasi: lunedì 7 giugno Apple terrà la tradizionale conferenza per presentare agli sviluppatori le novità software che saranno poi rilasciate (salvo imprevisti) in autunno. A causa della pandemia di coronavirus la WWDC 2021 si terrà, come gli eventi precedenti, esclusivamente online e potrà essere seguita gratuitamente da chiunque, ovvero anche da chi non sviluppa applicazioni per i dispositivi Apple ma è semplicemente interessato a conoscere in anteprima come cambiaranno i suoi dispositivi quando gli sarà possibile aggiornare il sistema operativo.

L’orario è sempre lo stesso, ore 10:00 PT che corrispondono alle ore 19:00 qui in Italia, e ancora una volta si tratterà molto probabilmente di un evento tutto registrato durante il quale faranno la loro apparizione Tim Cook, Craig Federighi e gli altri noti dirigenti Apple per mostrare al mondo le ultime novità in arrivo. Qualche volta è capitato che oltre agli aggiornamenti dei sistemi operativi, Apple introducesse anche nuovi prodotti fisici: si ritiene che questa potrebbe essere una buona occasione per presentare i nuovi MacBook Pro con schermo da 14 e 16 pollici.

Come seguire WWDC 2021

Anche per quanto riguarda la diretta in streaming non cambiano le cose: la WWDC 2021 si potrà seguire direttamente sul sito ufficiale a questo indirizzo, oppure tramite l’app Apple TV, l’app Apple Developer (se siete sviluppatori) e sul canale YouTube di Apple a quest’altro indirizzo.

Vi ricordiamo che come al solito anche la redazione di Macitynet seguirà l’evento in diretta, con la trascrizione in tempo reale di tutto quel che annuncerà Apple sul palcoscenico dello Steve Jobs Theater. L’appuntamento con noi è fissato alle ore 18:30 di lunedì 7 giugno dentro questa pagina, con un leggero anticipo che sfrutteremo per riepilogare cosa ci si dovrà aspettare dall’evento e per rispondere alle curiosità dei nostri lettori.

Di più

Se state cercando un approfondimento sulle papabili novità in arrivo con la WWDC 2021 potete fare riferimento a questo nostro articolo. Nei seguenti link invece trovate tutto quel che sappiamo fin’ora su iOS 15, iPadOS 15, macOS 12, tvOS 12 e watchOS 8 (cliccate sulla parola del sistema operativo interessato).