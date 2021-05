Con iOS 14.6 i Comandi Rapidi sono molto più veloci di prima

Utenti che sfruttano i Comandi Rapidi di iOS riferiscono di un notevole incremento della velocità dopo il passaggio a iOS 14.6, migliorie che si notano soprattutto con macro elaborate, portate a termine in metà del tempo rispetto a quanto avveniva con iOS 14.5.

A riferirlo sono alcuni utenti su Reddit, evidenziando miglioramenti di velocità eseguendo automatismi che prevedono azioni multiple.

Un utente che ha creato un insieme di comandi rapidi con 700 diverse azioni per ottenere dati da diversi siti web, riferisce che l’operazione è eseguita in 13 secondi; la stessa attività per essere completata richiedeva circa 30 secondi prima di iOS 14.6.

Anche altre attività, incluse operazioni con le impostazioni di sistema di Apple, sembrano più veloci. 9to5Mac riferisce che ovviamente la maggiore velocità con i comandi rapidi si noterà eseguendo attività che prevedono tutta una serie di azioni, di meno con azioni che prevedono pochi comandi.

Nelle note di rilascio di iOS 14.6 non sono indicate migliorie relative ai Comandi Rapidi ma solo l’indicazione generica di miglioramenti delle performance.

I Comandi Rapidi su iOS sono arrivati nel 2018 con iOS 12. È un modo veloce per portare a termine una o più attività con le app. L’app Comandi Rapidi consente di creare comandi rapidi personalizzati con più attività. È ad esempio possibile creare un comando rapido “Relax” che abbassa le luci in casa, imposta l’opzione “Non Disturbare” sui vari dispositivi e riproduce una playlist di musica rilassante eseguendo varie “azioni”. Un’azione, l’elemento fondamentale di un comando rapido, è un passo singolo in un’attività. È possibile combinare le azioni per creare comandi rapidi che interagiscono con le app e i contenuti sul dispositivo iOS o iPadOS come con le app e i contenuti su Internet. Ogni comando rapido è composto da una o più azioni. Le automazioni sono infine comandi rapidi attivati da un evento anziché manualmente.