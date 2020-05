Con Word e PowerPoint per iPad ora si lavora con due documenti affiancati

Dopo le versioni riservate ai beta tester, Microsoft ha aggiornato per tutti Word e PowerPoint per iPad offrendo la possibilità di aprire contemporaneamente documenti multipli, ad esempio è possibile aprire e lavorare su due documenti o presentazioni fianco a fianco con la stessa app.

Si tratta di una ulteriore miglioria rispetto a quanto già possibile fare con Split View di serie con il sistema iPadOS, la funzione che consente di aprire due app diverse o due finestre della stessa app, dividendo lo schermo in spazi ridimensionabili (con ad esempio Mail e Mappe e gestire contemporaneamente le due app). Microsoft spiega che è possibile accedere alla nuova funzionalità toccando, tenendo premuto e trascinando un file dall’elenco dei documenti Recenti, Condivisi e Aperti con l’app aperta nell’angolo per aprirli fianco a fianco.

In Word o PowerPoint è possibile anche usare uno swipe dal basso dello schermo e aprire il dock, toccare e tenere premuta l’icona della stessa app, trascinarla fuori dal dock alla sinistra o alla destra dello schermo e infine aprire il documento con un tap. In Word o PowerPoint è anche possibile accedere alla vista dei documenti Recenti, Condivisi e Aperti nella schermata di avvio, fare tap sul menu “…” per aprire l’elenco dei file e con un tap scegliere “Apri in una nuova finestra”.

Microsoft sta intanto migliorando anche il supporto per trackpad introdotto con iPadOS 13.4 per chi usa accessori come la nuova Apple Magic Keyboard; alcune funzionalità di base sono già supportate, ma con uno dei prossimi aggiornamenti delle app della suite Office sarà possibile sfruttare appieno appieno caratteristiche distintive di iPadOS, del trackpad integrato nella Magc Keyboard con il puntatore che si trasforma permettendo di evidenziare vari elementi dell’interfaccia e navigare nei documenti.

Le app Microsoft Word e PowerPoint per iPad si scaricano gratis da Appe Store (qui e qui) con acquisti in-app per sottoscrivere l’abbonamento a Microsoft Office 365.

Ricordiamo che alla fine di aprile Microsoft ha presentato i nuovi abbonamenti Microsoft 365 Personal e Family che includono tutti i software di produttività Office per tutte le principali piattaforme: oltre a Mac e PC, anche iPhone, iPad e Android: ne abbiamo parlato in questo articolo. Tutti gli articoli di macitynet che parlano di Microsoft Office e di Microsoft sono disponibili ai rispettivi collegamenti.