Definite le specifiche minime di riferimento per le TV 8K

L’industria del mondo IT ha fatto un passo avanti per quanto riguarda le specifiche delle TV 8K.

La Consumer Technology Association (CTA), associazione che si occupa di standard e rappresenta oltre 2200 aziende, ha svelato le specifiche ufficiali per gli apparecchi 8K Ultra High-Definition (UHD), incluso un logo che i produttori di TV potranno usare per aiutare venditori e consumatori a identificare prodotti che soddisfano i requisiti del settore.

Le TV con questo logo dovranno offrire un output minimo con risoluzione di 7680×4320, supportare 24, 30 e 60 frame per secondo, profondità colore a 10 bit, HDR e protezione dei contenuti con HDCP 2.2. Gli apparecchi in questione, inoltre, dovranno fornire funzionalità per l’upscaling di qualunque video in 8K.

Il logo 8K Ultra HD della CTA e le relative convenzioni saranno disponibili nelle prossime settimane e i dispositivi con questo logo saranno in vendita dall’1 gennaio 2020. Il marchio in questione è un’estensione del logo 4K Ultra HD annunciato nel 2014; l’associazione ha riunito le più importanti aziende del settore per abbozzare, discutere e approvare la denominazione ufficiale dei nuovi prodotti e servizi denominati “Ultra HD”, che promettono dettagli quattro volte superiori al 4k UHD e nitidezza 16 volte superiore all’HDTV.

Tra le aziende che hanno recentemente presentato nuove TK 8K, c’è LG con i modelli LG TV NanoCell 8K 75SM99 e LG SIGNATURE TV OLED AI 8K 88Z9 presentati a IFA 2019 qualche settimana fa.